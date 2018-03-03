Família decide doar órgãos de criança atropelada em Vila Velha

Rebeca Menezes Santana tinha quatro anos Crédito: Foto Internauta

A família da menina Rebeca Menezes Santana, de 4 anos, que foi atropelada junto da mãe Danielly Conceição Menezes Vasconcelos e dos dois irmãos Davi Menezes Santana, 6, e Raíssa Menezes Santana, 2, na Avenida Carlos Linderberg, em Vila Velha, no último sábado (24), decidiu doar os órgãos da Rebeca estava internada, em estado gravíssimo, na UTI do Hospital Infantil de Vitória desde o acidente. Ela havia sofrido várias escoriações na cabeça. Segundo a família, os horários de velório e enterro serão definidos após a cirurgia de retirada de órgãos.

Vai vir uma equipe São Paulo para essa cirurgia e parte dos órgãos deve ir para uma criança do Sul do país, disse Gustavo Santana, tio da menina.

A mãe Danielly Conceição Menezes Vasconcelos, 30 anos, e os filhos Rebeca Menezes Santana, 4 anos, Raissa Menezes Santana, 2, e Davi Menezes Santana, 6, foram atropelados às 19h30, do dia 24 deste mês, por um autônomo, de 54 anos, que dirigia um Fiat Premium.

O motorista fugiu do local do acidente. Dentro do veículo, a polícia encontrou duas garrafas e duas latas de cerveja intactas. O caso é investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito.

As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital. Danielly e Davi foram medicados e liberados no dia seguinte.

Inicialmente, a família das vítimas disse que mãe e filhos estavam na faixa de pedestres. Procurados novamente, eles contaram que, na verdade, os quatro atravessavam abaixo do semáforo.