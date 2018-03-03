Falso médico aplica golpes em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem liga para o celular de familiares de pacientes internados Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e se identifica como doutor Marcos Vinícius. Ele diz que é médico da unidade e que é preciso que façam um depósito para custear exames, pois o quadro do paciente se agravou. O valor, segundo ele, deve ser reembolsado pelo hospital. Com este golpe, pelo menos seis pacientes foram vítimas do falso médico, segundo a unidade.
Uma das vítimas é Irenildes Gomes da Silva. Com a enteada internada na unidade por conta de um derrame, ela recebeu a ligação no final do mês de fevereiro e acabou depositando R$1,8 mil para o golpista. Ele ligou dizendo que precisava falar com a família, pois ela precisava fazer um exame, que estava com um quadro de leucemia e poderia agravar se não fizesse, contou.
Ligando de um telefone com o DDD 27, o falso médico afirma ainda que em dois ou três dias o hospital devolverá o dinheiro pago. Quando a gente chegou na Santa Casa teve a surpresa. Disseram que não era para ter depositado, que era golpe, conta a vítima.
Um outro familiar de paciente, que prefere não ter o nome revelado, desconfiou da atitude. Desta vez, ele pediu R$2,3 mil. Ele pediu para depositar dinheiro em conta corrente, via caixa eletrônico ou aplicativo. Perguntei se queria receber em mãos e deligou na minha cara, revela.
ALERTA
O superintendente do hospital, padre Evaldo Ferreira ressalta que a unidade não revela dados dos pacientes a terceiros. Fizemos uma apuração na Santa Casa e nenhum funcionário disponibilizou dados de paciente. Nenhum médico vai ligar para a casa e dizer que está com informação do paciente. São bandidos usando de má fé das pessoas no momento de fragilidade para tentar tirar algum recurso, frisou.
Para evitar que as pessoas caiam em golpes, o hospital fixou cartazes informando que nenhum exame ou consulta é cobrado pelo hospital e que não há nenhum médico chamado Marcus Vinícius. Quem for vítima do golpe, deve também registrar o caso na Polícia Civil. A polícia informou que investiga o caso, mas até o momento, ninguém foi preso.
A Santa Casa disponibiliza dois telefones para quem quiser reclamar sobre esses golpes. 2101-2121 e 2101-2129. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) informou que não há registro de ataques cibernéticos.