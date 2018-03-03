Falso médico aplica golpes em Cachoeiro de Itapemirim

Crédito: Geizy Gomes

Um homem liga para o celular de familiares de pacientes internados Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e se identifica como doutor Marcos Vinícius. Ele diz que é médico da unidade e que é preciso que façam um depósito para custear exames, pois o quadro do paciente se agravou. O valor, segundo ele, deve ser reembolsado pelo hospital. Com este golpe, pelo menos seis pacientes foram vítimas do falso médico, segundo a unidade.

Uma das vítimas é Irenildes Gomes da Silva. Com a enteada internada na unidade por conta de um derrame, ela recebeu a ligação no final do mês de fevereiro e acabou depositando R$1,8 mil para o golpista. Ele ligou dizendo que precisava falar com a família, pois ela precisava fazer um exame, que estava com um quadro de leucemia e poderia agravar se não fizesse, contou.

Ligando de um telefone com o DDD 27, o falso médico afirma ainda que em dois ou três dias o hospital devolverá o dinheiro pago. Quando a gente chegou na Santa Casa teve a surpresa. Disseram que não era para ter depositado, que era golpe, conta a vítima.

Um outro familiar de paciente, que prefere não ter o nome revelado, desconfiou da atitude. Desta vez, ele pediu R$2,3 mil. Ele pediu para depositar dinheiro em conta corrente, via caixa eletrônico ou aplicativo. Perguntei se queria receber em mãos e deligou na minha cara, revela.

ALERTA

O superintendente do hospital, padre Evaldo Ferreira ressalta que a unidade não revela dados dos pacientes a terceiros. Fizemos uma apuração na Santa Casa e nenhum funcionário disponibilizou dados de paciente. Nenhum médico vai ligar para a casa e dizer que está com informação do paciente. São bandidos usando de má fé das pessoas no momento de fragilidade para tentar tirar algum recurso, frisou.

Para evitar que as pessoas caiam em golpes, o hospital fixou cartazes informando que nenhum exame ou consulta é cobrado pelo hospital e que não há nenhum médico chamado Marcus Vinícius. Quem for vítima do golpe, deve também registrar o caso na Polícia Civil. A polícia informou que investiga o caso, mas até o momento, ninguém foi preso.