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Exercício ilegal da profissão

Falso dentista que atuava há 20 anos é preso em Vila Velha

A clínica clandestina em que ele atuava funcionava em Barramares, Vila Velha. O estabelecimento foi fechado

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 17:01
Silvio da Silva Lopes de, 47 anos, preso exercendo a profissão de dentista de maneira irregular Crédito: Reprodução Polícia Civil
Um falso dentista identificado pela polícia como Silvio da Silva Lopes, de 47 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (22), em Barramares, Vila Velha. No local, o acusado mantinha uma clínica odontológica há aproximadamente cinco meses, mas Silvio, segundo a polícia, se passava por dentista há pelo menos 20 anos. No momento da prisão, ele estava prestes a realizar a extração de um dente de uma paciente, serviço pelo qual ele cobraria R$ 80.
Sílvio já foi presso em 2014 pelo mesmo crime no bairro Ulisses Guimarães, também em Vila Velha, cumpriu a pena e voltou a exercer a profissão ilegalmente. Segundo a delegada Nicolle de Castro, titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações, ele costumava mudar o endereço da clínica para evitar ser encontrado pela polícia. Além do exercício ilegal da profissão de dentista, ele também já foi preso por corrupção de menor e roubo. 
Polícia Civil chegou até o falso dentista por meio de denúncia anônima feita ao 181. 

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Delegada Nicolle de Castro - Titular da Defa Crédito: Bárbara Caldeiras
Para a polícia, Silvio diz que "aprendeu a profissão" com o pai e que teria feito cursos posteriormente com dentistas, mas afirmou não se recordar dos nomes dos profissionais e confessou que não passou por nenhum curso superior.
Até o momento nenhum paciente do falso dentista registrou boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Defraudações (Defa), mas, de acordo com a delegada, caso alguém se sinta lesado pode formalizar a denúncia contra Silvio na própria delegacia ou pelo 181.  

ATENDIMENTOS

No depoimento à polícia, Silvio afirmou que priorizava realizar procedimentos que não exigissem o uso de anestésico, para não gastar o estoque do material. Além disso todos os diagnósticos eram feitos sem qualquer tipo de exame, já os valores também eram definidos na hora, não havia uma tabela específica para cada procedimento.

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O falso dentista foi autuado pelos crimes de estelionato, com pena que pode variar de 1 a 5 anos de prisão, e exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, com pena de 6 meses a 2 anos de reclusão. Ele foi encaminhado para o Complexo Penitenciário de Viana.

Falso dentista preso em Vila Velha

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