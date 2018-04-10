Ex-secretário de Educação é assassinado em Jaguaré

Marcos Túlio Pariz foi encontrado morto dentro da casa onde morava, no Centro de Jaguaré Crédito: Reprodução| | Facebook

Um homem foi encontrado morto com sinais de violência dentro da casa onde morava, no Centro de Jaguaré, Norte do Estado, na manhã desta terça-feira (10).

Segundo as informações iniciais da Polícia Militar, a vítima é o ex-secretário de Educação do município, Marcos Túlio Pariz. A causa da morte não foi divulgada, pois a perícia da Polícia Civil ainda está a caminho do local.

O titular da delegacia de Jaguaré, delegado Rafael Amaral, disse que o crime aconteceu durante a noite e bens também foram levados da residência. De acordo com as primeira informações da PM, foram roubados dois veículos (carro e moto) e uma televisão.

O corpo será levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. O crime é investigado pela Polícia Civil.