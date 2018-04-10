Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Ex-secretário de Educação é assassinado em Jaguaré

A causa da morte não foi divulgada, pois a perícia ainda está a caminho do local

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 15:17
Marcos Túlio Pariz foi encontrado morto dentro da casa onde morava, no Centro de Jaguaré Crédito: Reprodução| | Facebook
Um homem foi encontrado morto com sinais de violência dentro da casa onde morava, no Centro de Jaguaré, Norte do Estado, na manhã desta terça-feira (10).
Segundo as informações iniciais da Polícia Militar, a vítima é o ex-secretário de Educação do município, Marcos Túlio Pariz. A causa da morte não foi divulgada, pois a perícia da Polícia Civil ainda está a caminho do local.
O titular da delegacia de Jaguaré, delegado Rafael Amaral, disse que o crime aconteceu durante a noite e bens também foram levados da residência. De acordo com as primeira informações da PM, foram roubados dois veículos (carro e moto) e uma televisão.
O corpo será levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. O crime é investigado pela Polícia Civil.
Ex-secretário de Educação é assassinado em Jaguaré

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clóvis Brás Júnior (destaque) foi morto ao chegar para trabalhar
Colega é preso suspeito de matar manobrista do Transcol por ciúmes em Cariacica
Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados