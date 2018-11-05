Ex-padrasto que estuprou menina e tacou fogo em casa na Serra é preso

Casa é incendiada Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com as investigações realizadas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), o acusado costumava se esconder na casa da mãe, em Guarapari, mas, para despistar a polícia, passava as noites em um quarto alugado na Capital.

Crédito: Ricardo Medeiros

Além do padrasto, a mãe das vítimas responderá pelos mesmos crimes. Segundo o delegado titular da DPCA, Lorenzo Pazolini, ela já sabia do histórico de abusos do ex-companheiro e não impediu que ele realizasse os crimes do último dia 26 de setembro.

As investigações revelaram ainda que a ex-enteada, de 13 anos, já havia sido estuprada pelo padrasto em 2016. Na ocasião, a adolescente procurou ajuda da mãe, mas foi agredida pelo padrasto e proibida de contar o que havia acontecido. Quando a menina disse para a mãe que contaria que havia sido estuprada, foi agredida pelo padrasto. Ele esmurrou a menina e chegou a quebrar o maxilar dela, contou o delegado.

Por causa desse estupro, o casal se mudou para Belo Horizonte (MG) e a adolescente foi morar com a irmã mais velha, na Serra. Já em MG, o acusado foi preso por porte ilegal de armas e violência doméstica, após uma denúncia da mulher.

O acusado conseguiu sair da prisão usando uma tornozeleira eletrônica, mas conseguiu quebrar o equipamento e voltou para o Espírito Santo para procurar a mulher. Irritado por ter sido denunciado à polícia por agressão, o homem foi à casa da enteada e ameaçou matar todos caso não dissessem onde a mãe estava escondida.

> Homem é preso após estuprar a própria mãe

Como as filhas não sabiam do paradeiro da mãe, o padrasto retornou e agiu no dia 26 de setembro. Ele invadiu a residência, no bairro Hélio Ferraz, na Serra, tentou jogar o filho da enteada pela janela, estuprou a adolescente e ateou fogo em um colchão que estava no quarto do imóvel.