Ex-funcionário de lanchonete é preso por participação em assalto no ES

Felipe passou informações privilegiadas para os assaltantes. Crédito: Divulgação Polícia Civil

Mais um suspeito de ter envolvimento em uma tentativa de latrocínio foi preso na manhã desta terça-feira (12), em Itapoã, Vila Velha. Felipe de Andrade Christo Caetano, de 24 anos, estava em casa quando foi preso. Ele era funcionário da lanchonete e teria dado informações para o assalto que aconteceu no dia 15 de setembro, em Itaparica , no município, quando o gerente do estabelecimento foi baleado.

O titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), Gianno Trindade, relatou que existem vários indícios da participação do ex-funcionário no crime. As investigações apontam que este indivíduo teria passado uma informação privilegiada da rotina do estabelecimento comercial. Temos também construído no inquérito, por vários depoimentos, que o indivíduo preso hoje tinha relação de ódio com patrão e possui amizade com os assaltantes, destacou.

O delegado informou que, ao todo, quatro pessoas participaram do crime, sendo eles um adolescente que teria efetuado os disparos. Felipe seria o responsável por passar informações da rotina da lanchonete, Jaderson Teófilo Queiros, de 20 anos, conhecido como Kiko, acompanhava o adolescente no assalto e Samuel Candeia dos Santos, de 22 anos, teria emprestado a arma. Jaderson já está preso e Samuel é considerado foragido da Justiça, pontuou.

SEQUESTRO

Gianno Trindade destacou ainda que, antes da tentativa de latrocínio, o ex-funcionário Felipe teria planejado um sequestro. "Existe menção de testemunhas e áudios relatando que ele chegou a planejar um possível sequestro da família do dono do estabelecimento, destacou.

O CRIME

O gerente de uma lanchonete localizada na praia de Itaparica, em Vila Velha, levou dois tiros durante um assalto ao estabelecimento, no dia 15 de setembro deste ano.

Na época, a Polícia Civil informou que o gerente e o chefe de cozinha estavam fumando na calçada da hamburgueria quando dois bandidos chegaram, por volta das 19h.

Armados, eles exigiram os pertences das vítimas. Quando as vítimas entregaram os objetos, um dos suspeitos atirou e atingiu o gerente nas nádegas e no ombro esquerdo. Os criminosos fugiram de bicicleta sem levar nada.