Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tentativa de latrocínio

Ex-funcionário de lanchonete é preso por participação em assalto no ES

Ele teria dado informações privilegiadas para a tentativa de assalto que aconteceu no dia 15 de setembro, em Vila Velha. No dia do crime, o gerente levou dois tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 20:55

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 20:55

Felipe passou informações privilegiadas para os assaltantes. Crédito: Divulgação Polícia Civil
Mais um suspeito de ter envolvimento em uma tentativa de latrocínio foi preso na manhã desta terça-feira (12), em Itapoã, Vila Velha. Felipe de Andrade Christo Caetano, de 24 anos, estava em casa quando foi preso. Ele era funcionário da lanchonete e teria dado informações para o assalto que aconteceu no dia 15 de setembro, em Itaparica, no município, quando o gerente do estabelecimento foi baleado.
O titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), Gianno Trindade, relatou que existem vários indícios da participação do ex-funcionário no crime. As investigações apontam que este indivíduo teria passado uma informação privilegiada da rotina do estabelecimento comercial. Temos também construído no inquérito, por vários depoimentos, que o indivíduo preso hoje tinha relação de ódio com patrão e possui amizade com os assaltantes, destacou.
O delegado informou que, ao todo, quatro pessoas participaram do crime, sendo eles um adolescente que teria efetuado os disparos. Felipe seria o responsável por passar informações da rotina da lanchonete, Jaderson Teófilo Queiros, de 20 anos, conhecido como Kiko, acompanhava o adolescente no assalto e Samuel Candeia dos Santos, de 22 anos, teria emprestado a arma. Jaderson já está preso e Samuel é considerado foragido da Justiça, pontuou.

SEQUESTRO

Gianno Trindade destacou ainda que, antes da tentativa de latrocínio, o ex-funcionário Felipe teria planejado um sequestro. "Existe menção de testemunhas e áudios relatando que ele chegou a planejar um possível sequestro da família do dono do estabelecimento, destacou.

Veja Também

Mulher é baleada na perna durante assalto em Vila Velha

Passageiro é esfaqueado ao reagir a assalto em Transcol na Vila Rubim

Mulher empurra ladrão e é esfaqueada durante assalto em Vila Velha

O CRIME

O gerente de uma lanchonete localizada na praia de Itaparica, em Vila Velha, levou dois tiros durante um assalto ao estabelecimento, no dia 15 de setembro deste ano.
Na época, a Polícia Civil informou que o gerente e o chefe de cozinha estavam fumando na calçada da hamburgueria quando dois bandidos chegaram, por volta das 19h.
Armados, eles exigiram os pertences das vítimas. Quando as vítimas entregaram os objetos, um dos suspeitos atirou e atingiu o gerente nas nádegas e no ombro esquerdo. Os criminosos fugiram de bicicleta sem levar nada.
Samuel que está foragido teria emprestado a arma usada no crime. Crédito: Divulgação Polícia Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados