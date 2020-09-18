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Tráfico de drogas

Ex-capa da Playboy presa em Vitória deve ser transferida para o DF nesta sexta

Tribunal de Justiça do Distrito Federal já havia confirmado que a modelo seria transferida para Brasília, onde será monitorada por meio de tornozeleira eletrônica.

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 10:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 10:40
Flavia Tamayo será transferida para o sistema prisional do Distrito Federal nos próximos dias
Ex-capa da Playboy será transferida para o DF nos próximos dias Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A modelo Flávia Tamayo, também conhecida como Pâmela Pantera  presa em julho deste ano em um hotel na Orla de Camburi, em Vitória, deve ser transferida para Brasília, no Distrito Federal, nesta sexta-feira (18). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Flavia é acusada de participar de uma organização criminosa composta por garotas de programa de luxo de Brasília, especializada no tráfico de drogas. Até as 9h30 desta sexta-feira (18), horário em que a Sejus respondeu à demanda feita por A Gazeta, a modelo ainda estava no Centro Prisional Feminino de Cariacica.
"A previsão é que ela seja transferida hoje (sexta) pela equipe de Brasília. Até o momento, permanece no Centro Prisional Feminino de Cariacica", diz a nota enviada pela Sejus.

MODELO VAI USAR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

No último dia 10 de setembro, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) já havia confirmado que a modelo seria transferida para Brasília, onde será monitorada por meio de tornozeleira eletrônica.
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, a modelo estava aqui no Estado com o objetivo de atrair novos clientes para a rede de prostituição da qual fazia parte.

A PRISÃO

Flavia foi detida, em julho, no saguão de um hotel de luxo de frente para a Praia de Camburi, em Vitória, e contra ela havia um mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A Polícia Civil do Espírito Santo encontrou uma pequena quantidade de maconha para uso próprio, uma cédula de dólar utilizada para o consumo de cocaína e R$ 325 em espécie com ela. Além disso, um celular também foi apreendido.
Segundo o delegado Rafael Correia, Flavia oferecia uma espécie de combo, que incluía os serviços de prostituição e também a venda de drogas para clientes.

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