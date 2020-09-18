Ex-capa da Playboy presa em Vitória deve ser transferida para o DF nesta sexta

A modelo Flávia Tamayo, também conhecida como Pâmela Pantera presa em julho deste ano em um hotel na Orla de Camburi, em Vitória, deve ser transferida para Brasília, no Distrito Federal, nesta sexta-feira (18). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Flavia é acusada de participar de uma organização criminosa composta por garotas de programa de luxo de Brasília, especializada no tráfico de drogas. Até as 9h30 desta sexta-feira (18), horário em que a Sejus respondeu à demanda feita por A Gazeta, a modelo ainda estava no Centro Prisional Feminino de Cariacica.
"A previsão é que ela seja transferida hoje (sexta) pela equipe de Brasília. Até o momento, permanece no Centro Prisional Feminino de Cariacica", diz a nota enviada pela Sejus.
MODELO VAI USAR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
No último dia 10 de setembro, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) já havia confirmado que a modelo seria transferida para Brasília, onde será monitorada por meio de tornozeleira eletrônica.
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, a modelo estava aqui no Estado com o objetivo de atrair novos clientes para a rede de prostituição da qual fazia parte.
A PRISÃO
Flavia foi detida, em julho, no saguão de um hotel de luxo de frente para a Praia de Camburi, em Vitória, e contra ela havia um mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A Polícia Civil do Espírito Santo encontrou uma pequena quantidade de maconha para uso próprio, uma cédula de dólar utilizada para o consumo de cocaína e R$ 325 em espécie com ela. Além disso, um celular também foi apreendido.
Segundo o delegado Rafael Correia, Flavia oferecia uma espécie de combo, que incluía os serviços de prostituição e também a venda de drogas para clientes.