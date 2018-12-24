Ex-agente penitenciário atira no abdômen da esposa na frente do filho

DHPP, em Vitória. Caso de mulher baleada será investigado Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

Um ex-agente penitenciário atirou contra o abdômen da esposa, uma mulher de 36 anos, após uma discussão no bairro Bonfim, em Vitória. O caso aconteceu no início da tarde deste domingo (23) e, segundo informações de familiares à polícia, ele ainda ameaçou o padrasto e a mãe da vítima antes de ir embora.

O filho de 12 anos teria visto toda a situação e outro filho, de três anos, estava dormindo no momento da discussão e dos tiros. O casal mora no segundo andar de uma casa, acima da mãe e do padrasto da vítima. Há também um bar no local.

O ex-agente penitenciário chegou no local já discutindo com a esposa. A mãe da vítima contou para agentes do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que ouviu dois tiros. Quando foi no local, a filha estava tentando fechar a ferida, já ensanguentada.

O homem fugiu e ameaçou a mãe e o padrasto dizendo que mataria todo mundo, caso eles fizessem alguma coisa. Ele teria subido uma escadaria do bairro Bonfim e ainda não foi localizado pela polícia.

O nome do ex-agente ainda não foi divulgado, já que ele não foi localizado e nem autuado pelo crime. Ele teria saído da Secretaria de Justiça do Estado (Sejus) há seis anos e hoje trabalha fazendo bicos em locais como boates noturnas. Não há informações do motivo da saída dele do sistema penitenciário.

A perícia da Polícia Civil encontrou marcas de sangue no quarto e na varanda. Apesar da mãe ter dito que ouviu dois tiros, os peritos encontraram apenas um projétil.