'Eu pedi para ele não ir lá', diz mãe de vítima de ataque

Luzinete (ao centro) foi amparada por familiares e amigos Crédito: Ygor Amorim

tragédia que aconteceu na última segunda-feira (14), no Morro do Moscoso, em Vitória, o ajudante de pedreiro Patrick de Oliveira Sousa foi enterrado na manhã desta quarta-feira (16) no cemitério público de Ponta da Fruta, em Vila Velha. O ataque matou mais duas pessoas e deixou outras duas feridas Uma das vítimas da, o ajudante de pedreiro Patrick de Oliveira Sousa foi enterrado na manhã desta quarta-feira (16) no cemitério público de Ponta da Fruta, em Vila Velha. O ataque matou mais duas pessoas e deixou outras duas feridas

Patrick foi atingido pelos disparos enquanto ia comprar refrigerante para ele e a namorada, que está grávida de cinco meses. Durante o enterro, familiares do jovem se mostraram consternados pela perda.

PEDIDO DE JUSTIÇA

A mãe de Patrick, Luzinete de Oliveira Matias, estava muito emocionada e disse que o filho era uma pessoa que todos gostavam e que ela chegou a pedir ao filho para não ir ao bairro em que a namorada dele mora, e onde tudo aconteceu. Luzinete pede justiça.

"Tem que ter justiça, meu filho morreu comprando refrigerante. Eu quero justiça, por que não era para o meu filho morrer agora. E agora, o que eu vou fazer? Meu filho era inocente, trabalhador, me levava no médico. Eu pedi para ele não ir lá, porque é perigoso", desabafou a mãe, muito emocionada.

Luzinete contou ainda que Patrick, que ia até o Morro da Piedade para visitar e dar apoio à namorada grávida, pediu que ela cuidasse do neto. "Eu vou cuidar do meu neto como ele pediu", concluiu a mãe.

Ainda sobre as investigações, a mãe do jovem disse que familiares prestaram depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Patrick de Oliveira Sousa, de 26 anos, morto em ataque no morro de Vitória, foi enterrado nesta segunda-feira (16), no Cemitério de Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Ygor Amorim