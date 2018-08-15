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Maníacos na internet

Estupro virtual: após matéria, Sindijornalistas emite nota de repúdio

Reportagem cita jornalista de 37 anos que é investigado por usar perfil falso para praticar assédios contra colegas de profissão

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 01:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 01:20
Reportagem publicada pelo Gazeta Online denuncia casos de maníacos que agem pela internet e têm mulheres como maioria dos alvos Crédito: Arabson
Após a reportagem especial sobre estupro virtual, publicada nesta terça-feira (14) no Gazeta Online, na qual cita um jornalista, de 37 anos, investigado por criar um perfil falso no WhatsApp para praticar assédios contra colegas de profissão, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Espírito Santo (Sindijornalistas) divulgou uma nota de repúdio. 
Para o Sindijornalistas, trata-se de um caso de falta de respeito a todas as colegas de profissão, indo contra as prerrogativas do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. 
A reportagem denunciou casos de assédio pela internet, que muitas vezes evolui para o estupro virtual. O jornalista citado na reportagem não é o único a praticar esse tipo de crime no Espírito Santo. A polícia investiga mais de 10 casos semelhantes no Estado. As principais vítimas são mulheres e meninas adolescentes.
O golpe do nudes funciona quando maníacos sexuais criam perfis falsos em redes sociais, com fotos de outras pessoas, e forçam uma aproximação com vítimas pela internet. Esse não é um tipo de crime que começa em um dia e no outro já traz resultados. Pelo contrário. Os bandidos envolvem as vítimas em longas conversas por meses, até convencê-las que são pessoas íntegras, educadas, inteligentes e confiáveis. Após passar certa segurança, a pessoa por trás do perfil falso pede fotos e vídeos íntimos dos seus alvos.
O REPÚDIO NA ÍNTEGRA
"É com perplexidade que a diretoria do Sindijornalistas/ES e da Fenaj recebem a informação que um jornalista, com passagens por conhecidos veículos de comunicação brasileiros, tem utilizado de um perfil falso para cometer crimes virtuais.
Entre esses, atentar contra as colegas jornalistas encaminhando nudes e constrangendo-as e praticando assédio sexual. Caso esse revelado poucos dias após um outro envolvendo assédio nas redações capixabas.
Cobramos dos jornalistas o respeito à todas as suas colegas de profissão, cumprindo as prerrogativas do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. E reafirmamos que para se fazer um jornalismo responsável, ético, o profissional também deve respeitar todas as suas fontes, colegas de profissão e toda sociedade. Destacamos que É dever dos jornalistas:
XI  defender os direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias individuais e coletivas, em especial as das crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos idosos, dos negros e das minorias; (art 6 Código de Ética dos Jornalistas)
O Sindicato se solidariza às profissionais que tiveram seus direitos violados e incentiva que todas as mulheres busquem seus direitos denunciando a todos. Não podemos nos calar! Pelo respeito pleno à todas as mulheres jornalistas!
Diretoria do Sindijornalistas/ES"

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