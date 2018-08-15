Estupro virtual: após matéria, Sindijornalistas emite nota de repúdio

Após a reportagem especial sobre estupro virtual, publicada nesta terça-feira (14) no Gazeta Online, na qual cita um jornalista, de 37 anos, investigado por criar um perfil falso no WhatsApp para praticar assédios contra colegas de profissão, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Espírito Santo (Sindijornalistas) divulgou uma nota de repúdio.
Para o Sindijornalistas, trata-se de um caso de falta de respeito a todas as colegas de profissão, indo contra as prerrogativas do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros.
A reportagem denunciou casos de assédio pela internet, que muitas vezes evolui para o estupro virtual. O jornalista citado na reportagem não é o único a praticar esse tipo de crime no Espírito Santo. A polícia investiga mais de 10 casos semelhantes no Estado. As principais vítimas são mulheres e meninas adolescentes.
O golpe do nudes funciona quando maníacos sexuais criam perfis falsos em redes sociais, com fotos de outras pessoas, e forçam uma aproximação com vítimas pela internet. Esse não é um tipo de crime que começa em um dia e no outro já traz resultados. Pelo contrário. Os bandidos envolvem as vítimas em longas conversas por meses, até convencê-las que são pessoas íntegras, educadas, inteligentes e confiáveis. Após passar certa segurança, a pessoa por trás do perfil falso pede fotos e vídeos íntimos dos seus alvos.
O REPÚDIO NA ÍNTEGRA
"É com perplexidade que a diretoria do Sindijornalistas/ES e da Fenaj recebem a informação que um jornalista, com passagens por conhecidos veículos de comunicação brasileiros, tem utilizado de um perfil falso para cometer crimes virtuais.
Entre esses, atentar contra as colegas jornalistas encaminhando nudes e constrangendo-as e praticando assédio sexual. Caso esse revelado poucos dias após um outro envolvendo assédio nas redações capixabas.
Cobramos dos jornalistas o respeito à todas as suas colegas de profissão, cumprindo as prerrogativas do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. E reafirmamos que para se fazer um jornalismo responsável, ético, o profissional também deve respeitar todas as suas fontes, colegas de profissão e toda sociedade. Destacamos que É dever dos jornalistas:
XI defender os direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias individuais e coletivas, em especial as das crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos idosos, dos negros e das minorias; (art 6 Código de Ética dos Jornalistas)
O Sindicato se solidariza às profissionais que tiveram seus direitos violados e incentiva que todas as mulheres busquem seus direitos denunciando a todos. Não podemos nos calar! Pelo respeito pleno à todas as mulheres jornalistas!
Diretoria do Sindijornalistas/ES"