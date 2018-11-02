Estuprador é preso acusado de atrair crianças para prostituição no ES

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fragionato

Aracruz acusado de atrair para prostituição crianças de 11 a 14 anos e abusar sexualmente delas. Durante a prisão, equipes da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares também apreenderam um revólver calibre 32 e outro calibre 38. Um estuprador de 53 anos foi preso nesta quinta-feira (1º) no município deacusado de atrair para prostituição crianças de 11 a 14 anos e abusar sexualmente delas. Durante a prisão, equipes da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) detambém apreenderam um revólver calibre 32 e outro calibre 38.

A delegada Suzana Garcia, responsável pela DPCAI, informou que o suspeito aliciava as vítimas com presentes. Aproveitando-se da inocência e da vulnerabilidade financeira das crianças, ele usava de roupas e até dinheiro para atrair as vítimas. O suspeito costumava buscá-las para realizarem os programas sexuais e depois retornava com elas para suas casas, explicou.

Quatro vítimas prestaram depoimentos e confirmaram as denúncias e, de acordo com a delegada, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foram apreendidos os revólveres. "Por isso, ele também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, concluiu.

O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição de criança e adolescente. Ele foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV-V).