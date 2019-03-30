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Vitória

Estudantes de Direito furtam cone em frente a delegacia e são detidos

O caso aconteceu na madrugada deste sábado (30)

Publicado em 30 de Março de 2019 às 18:27

Publicado em 

30 mar 2019 às 18:27
Quatro estudantes de direito roubam um cone em frente a uma delegacia, em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues
Dois universitários, estudantes de Direito, foram detidos após furtarem um cone em frente a uma delegacia de Vitória. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (30).
De acordo com a polícia, por volta das 5h, o grupo passou de carro em frente a uma delegacia e levou o cone que fazia a sinalização da rua. Depois, foram embora.
Em seguida, os suspeitos foram localizados e conduzidos. Segundo a polícia, o motorista apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro. Um dos ocupantes do veículo negou o furto do objeto.
O motorista do veículo pagou fiança e foi liberado após ser autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. "Quanto à subtração do cone, imputada aos dois jovens pelos militares e confirmada na delegacia, a autoridade policial entendeu não se tratar de crime, alegando critérios jurídicos aplicáveis ao fato concreto e às circunstâncias objetivas e pessoais, tais como o valor do bem (o cone) e a primariedade dos acusados", disse a nota da Polícia Civil.

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