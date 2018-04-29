Estudante leva tesouradas de grávida em condomínio de Vila Velha

Uma estudante de 16 anos levou tesouradas de uma mulher de 24, que está grávida, na noite deste sábado (28), por volta das 22 horas. O crime aconteceu dentro de um condomínio, em Vila Velha, na véspera da vítima completar 17 anos.
Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informaram que o crime aconteceu porque a mulher não aceita que o pai do filho que ela espera, com quem teve uma relação rápida, siga a vida namorando a estudante. A vítima contou que teve um relacionamento com o rapaz, 20 anos, por cerca de dois anos. Os dois se separaram há alguns meses, e nesse meio tempo, ele teve um envolvimento com a autora do crime.
A vítima explicou que durante a rápida relação do rapaz com a mulher, ela engravidou, mas eles não ficaram juntos. Neste sábado, o rapaz decidiu reatar o namoro com a estudante. Os dois estavam na casa dele, no condomínio onde moram todos os envolvidos, quando a mulher chegou e constatou que eles haviam reatado o namoro.
A vítima contou que ao se deparar com os dois juntos, a mulher não falou nada e foi embora. O casal saiu e foi a uma lanchonete próximo ao condomínio. Por volta das 22 horas a estudante foi em casa buscar o dinheiro para pagar a conta do lanche. Enquanto ela ia para a casa, ela foi abordada pela mulher, que já estava com uma arma branca na mão.
A arma usada no crime não foi localizada, mas a polícia acredita que trata-se de uma tesoura. Já a vítima, acredita que pode ser uma faca.
Ainda de acordo com a vítima, a mulher partiu para cima dela e a atingiu com vários golpes. As duas entraram em luta corporal. A autora do crime estava acompanhada de uma amiga, que segurou a vítima, enquanto ela levava tesouradas pelo corpo. Ela teve ferimentos nas costas, no tórax, no braço direito e superficialmente na cabeça.
"Eu fui pega de surpresa. O que fizeram comigo foi uma grande covardia. Naquele momento eu não consegui ter reação. Pessoas viram a cena tiraram a mulher de cima de mim. Depois, ela fugiu. Isso tudo aconteceu porque ela nunca aceitou o fim da relação com meu namorado. Eles só tiveram um caso, mas ela engravidou e queria continuar com ele. Ela chegou a dizer ao meu namorado que se ele não ficasse com ela, faria da vida dele um inferno", lembrou a menor.
A vítima foi socorrida pelo sogro para o Hospital Infantil de Vila Velha e depois foi encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra Farias, em Vila Velha. Ela foi atendida e teve alta. Hoje, a adolescente completa 17 anos. Já autora do crime, não foi encontrada. O caso, tratado pela DHPP como tentativa de homicídio, será investigado pela Polícia Civil.
"Eu poderia estar morta agora. Sobreviver foi meu presente de aniversário. Agora eu só quero justiça para tentar viver minha vida em paz", desabafou a estudante.