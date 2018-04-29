Estudante leva tesouradas de grávida em condomínio de Vila Velha

Atendente de lanchonete é esfaqueada em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Uma estudante de 16 anos levou tesouradas de uma mulher de 24, que está grávida, na noite deste sábado (28), por volta das 22 horas. O crime aconteceu dentro de um condomínio, em Vila Velha, na véspera da vítima completar 17 anos.

Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informaram que o crime aconteceu porque a mulher não aceita que o pai do filho que ela espera, com quem teve uma relação rápida, siga a vida namorando a estudante. A vítima contou que teve um relacionamento com o rapaz, 20 anos, por cerca de dois anos. Os dois se separaram há alguns meses, e nesse meio tempo, ele teve um envolvimento com a autora do crime.

A vítima explicou que durante a rápida relação do rapaz com a mulher, ela engravidou, mas eles não ficaram juntos. Neste sábado, o rapaz decidiu reatar o namoro com a estudante. Os dois estavam na casa dele, no condomínio onde moram todos os envolvidos, quando a mulher chegou e constatou que eles haviam reatado o namoro.

A vítima contou que ao se deparar com os dois juntos, a mulher não falou nada e foi embora. O casal saiu e foi a uma lanchonete próximo ao condomínio. Por volta das 22 horas a estudante foi em casa buscar o dinheiro para pagar a conta do lanche. Enquanto ela ia para a casa, ela foi abordada pela mulher, que já estava com uma arma branca na mão.

A arma usada no crime não foi localizada, mas a polícia acredita que trata-se de uma tesoura. Já a vítima, acredita que pode ser uma faca.

Ainda de acordo com a vítima, a mulher partiu para cima dela e a atingiu com vários golpes. As duas entraram em luta corporal. A autora do crime estava acompanhada de uma amiga, que segurou a vítima, enquanto ela levava tesouradas pelo corpo. Ela teve ferimentos nas costas, no tórax, no braço direito e superficialmente na cabeça.

"Eu fui pega de surpresa. O que fizeram comigo foi uma grande covardia. Naquele momento eu não consegui ter reação. Pessoas viram a cena tiraram a mulher de cima de mim. Depois, ela fugiu. Isso tudo aconteceu porque ela nunca aceitou o fim da relação com meu namorado. Eles só tiveram um caso, mas ela engravidou e queria continuar com ele. Ela chegou a dizer ao meu namorado que se ele não ficasse com ela, faria da vida dele um inferno", lembrou a menor.

A vítima foi socorrida pelo sogro para o Hospital Infantil de Vila Velha e depois foi encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra Farias, em Vila Velha. Ela foi atendida e teve alta. Hoje, a adolescente completa 17 anos. Já autora do crime, não foi encontrada. O caso, tratado pela DHPP como tentativa de homicídio, será investigado pela Polícia Civil.