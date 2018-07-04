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Avenida Vitória

Estudante leva facadas de bandidos na frente de faculdade em Vitória

O jovem foi ferido na mão e na cabeça após se negar a entregar os pertences para os criminosos

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 12:51
Rapaz foi transferido para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, após ser ser atendido no PA de Carapina Crédito: Divulgação / Secretaria de Saúde
Um estudante de 22 anos foi esfaqueado durante um assalto, logo após sair do curso, por volta das 22h desta terça-feira (03), na Avenida Marechal Campos, em Vitória.
Ele havia parado em uma barraquinha para lanchar, perto de um supermercado da região, quando foi abordado por três criminosos e reagiu.
Segundo informações dos investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP), o jovem é aluno de um curso de especialização em materiais recicláveis.
A vítima havia acabado de sair da aula, quando resolveu parar no local para comer. Neste momento, ele foi surpreendido pelo trio de criminosos, que o abordaram exigindo a mochila e os pertences.
O estudante disse aos policiais que reagiu e entrou em luta corporal com os assaltantes, momento em que um deles sacou uma faca e o golpeou na cabeça e no braço direito.
Os bandidos conseguiram levar a mochila e o celular da vítima, que correu de volta para a instituição de ensino, onde foi auxiliado por um professor.
Como os cortes não foram profundos, o jovem preferiu ir até a casa do irmão, em um bairro da Serra, pedir que o levasse a um hospital. O familiar do estudante o encaminhou ao Pronto-Atendimento de Carapina, onde ele recebeu os primeiros socorros.
Em seguida, o rapaz foi transferido ao Hospital Jayme dos Santos Neves, em Laranjeiras, onde tomou dois pontos na cabeça e foi ouvido pelos investigadores da DHPP, antes de receber alta.
Nenhum suspeito foi detido ou identificado até o momento. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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