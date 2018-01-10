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Vitória

Estudante é detida ao forjar roubo de celular para ter outro do seguro

Depois de danificar o celular, mulher registrou BO para tentar conseguir um aparelho novo através do seguro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 13:51

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 13:51

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo
Uma estudante de enfermagem, de 25 anos, foi presa na noite desta terça-feira (09) depois de tentar forjar o roubo do próprio celular para conseguir um aparelho novo. De acordo com a polícia, a mulher queria se beneficiar do seguro do aparelho, mas acabou tendo o plano descoberto.
À polícia, a estudante contou que havia comprado recentemente um aparelho de celular Samsung - modelo J7 Prime - e que o mesmo, depois de cair no chão, ficou com a tela completamente danificada. Como o telefone possuía seguro contra furtos e roubos, a mulher, para não ficar no prejuízo, registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia de Goiabeiras, em Vitória, na esperança de receber um aparelho novo pelo seguro.
"Como ela danificou o aparelho, e o celular tinha seguro, ela registrou um BO dizendo que o aparelho teria sido roubado. Tudo para receber um celular novo. Só que é de praxe a gente rastrear o aparelho e, ao fazer isso, encontramos o telefone nas mãos de um menino de 13 anos, no bairro Maria Ortiz, e aí descobrimos que se tratava de uma farsa", contou o delegado Isaías Tadeu.
O garoto em questão é um parente da estudante que, ao ser abordado pelos policiais, negou que tivesse roubado o aparelho e contou que o telefone havia sido entregue a ele pela técnica de enfermagem. 
"Nós levamos o menino para a delegacia, que negou que tivesse roubado o celular, mas entregou a estudante. Fomos atrás dela e, sem saída, ela acabou confessando o crime", explicou o delegado.
A estudante foi liberada após assinar um termo circunstanciado e vai responder por falsa comunicação de crime, com pena de seis meses a um ano de prisão.

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