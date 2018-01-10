Estudante é detida ao forjar roubo de celular para ter outro do seguro

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo

Uma estudante de enfermagem, de 25 anos, foi presa na noite desta terça-feira (09) depois de tentar forjar o roubo do próprio celular para conseguir um aparelho novo. De acordo com a polícia, a mulher queria se beneficiar do seguro do aparelho, mas acabou tendo o plano descoberto.

À polícia, a estudante contou que havia comprado recentemente um aparelho de celular Samsung - modelo J7 Prime - e que o mesmo, depois de cair no chão, ficou com a tela completamente danificada. Como o telefone possuía seguro contra furtos e roubos, a mulher, para não ficar no prejuízo, registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia de Goiabeiras, em Vitória, na esperança de receber um aparelho novo pelo seguro.

"Como ela danificou o aparelho, e o celular tinha seguro, ela registrou um BO dizendo que o aparelho teria sido roubado. Tudo para receber um celular novo. Só que é de praxe a gente rastrear o aparelho e, ao fazer isso, encontramos o telefone nas mãos de um menino de 13 anos, no bairro Maria Ortiz, e aí descobrimos que se tratava de uma farsa", contou o delegado Isaías Tadeu.

O garoto em questão é um parente da estudante que, ao ser abordado pelos policiais, negou que tivesse roubado o aparelho e contou que o telefone havia sido entregue a ele pela técnica de enfermagem.

"Nós levamos o menino para a delegacia, que negou que tivesse roubado o celular, mas entregou a estudante. Fomos atrás dela e, sem saída, ela acabou confessando o crime", explicou o delegado.