Estudante é confundido com assaltante e espancado na Serra

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira

Um estudante de 26 anos foi confundido com um assaltante por bandidos e acabou espancado, por volta das 22h30 de terça-feira (3), no bairro Vista da Serra I, na Serra.

A vítima contou aos investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que seguia para a casa da namorada, quando foi cercado por quatro homens.

O bando o acusou de ter assaltado uma pessoa no bairro e iniciou as agressões. Mesmo com a vítima dizendo não ser ele a pessoa que procuravam, os criminosos não pararam o espancamento.

Enquanto batia no estudante, um dos bandidos percebeu que realmente havia feito uma confusão e falou com os comparsas que, por um instante, pararam de bater na vítima.

Neste momento o jovem aproveitou e correu. Um dos criminosos ainda sacou uma arma e tentou acertar uma tiro na vítima, mas acabou errando o disparo.