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Vista da Serra I

Estudante é confundido com assaltante e espancado na Serra

O bando o acusou de ter assaltado uma pessoa no bairro e iniciou as agressões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 01:11

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 01:11

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira
Um estudante de 26 anos foi confundido com um assaltante por bandidos e acabou espancado, por volta das 22h30 de terça-feira (3), no bairro Vista da Serra I, na Serra.
A vítima contou aos investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que seguia para a casa da namorada, quando foi cercado por quatro homens.
O bando o acusou de ter assaltado uma pessoa no bairro e iniciou as agressões. Mesmo com a vítima dizendo não ser ele a pessoa que procuravam, os criminosos não pararam o espancamento.
Enquanto batia no estudante, um dos bandidos percebeu que realmente havia feito uma confusão e falou com os comparsas que, por um instante, pararam de bater na vítima.
Neste momento o jovem aproveitou e correu. Um dos criminosos ainda sacou uma arma e tentou acertar uma tiro na vítima, mas acabou errando o disparo.
Após escapar da quadrilha, o estudante foi até o Pronto-Atendimento de Serra-Sede, onde foi medicado e liberado em seguida. O caso será investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso até o momento.

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