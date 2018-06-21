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Violência

Estudante é assassinado na porta de escola em Cachoeiro

Márcio Alves da Silva, 20 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 16:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 16:04
Márcio chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar no hospital Crédito: Internauta/Whatsapp
Um jovem de 20 anos morreu após ser baleado na porta da escola onde estudava, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Márcio Alves da Silva chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. 
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 22h na porta de uma escola no bairro Santo Antônio. Testemunhas contaram que Márcio saiu da escola e, ao montar em uma motocicleta, foi baleado pelos atiradores.
Os tiros atingiram a vítima em diversas partes do corpo. Márcio chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia, mas morreu antes de chegar na unidade hospitalar.
Os bandidos fugiram e não foram localizados. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida. Denúncias podem ser feitas pelo telefone do Disque Denúncia 181, não é necessário se identificar.

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