Estudante é assassinado na porta de escola em Cachoeiro

Márcio chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar no hospital Crédito: Internauta/Whatsapp

Um jovem de 20 anos morreu após ser baleado na porta da escola onde estudava, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Márcio Alves da Silva chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 22h na porta de uma escola no bairro Santo Antônio. Testemunhas contaram que Márcio saiu da escola e, ao montar em uma motocicleta, foi baleado pelos atiradores.

Os tiros atingiram a vítima em diversas partes do corpo. Márcio chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia, mas morreu antes de chegar na unidade hospitalar.