Estudante de Direito vai parar na cadeia acusada de tráfico de drogas

A universitária Rebeca Vieira Fontes Cherra, 20 anos, foi localizada na noite da última quinta-feira (17) Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Uma estudante de Direito foi presa acusada de traficar drogas junto do namorado e um amigo, em Divino Espírito Santo, em Vila Velha.

A universitária Rebeca Vieira Fontes Cherra, 20 anos, foi localizada na noite da última quinta-feira (17) dentro de uma casa com mais dois adolescentes, um deles de 17 anos, que é namorado dela, e outro de 16 anos.

Segundo o delegado Alberto Roque, do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), a estudante já era conhecida da polícia. Ela possui quatro passagens e mais duas detenções por tráfico de drogas. Em uma dessas prisões, ela chegou a entrar em luta corporal com uma policial civil e arrancou cabelos dela, contou o delegado.

Rebeca é estudante do 7º período do curso de Direito de uma faculdade particular. Não sabemos se o tráfico ajuda a bancar a faculdade. Isso será apurado, assim como a suspeita de que ela colaborava com roubos, detalhou o delegado.

A universitária estava em uma casa com o namorado, de 17 anos, que já foi apreendido oito vezes, sendo uma delas por homicídio e outra por agredir um agente socioeducativo.

Também estava na casa um adolescente de 16 anos. No bolso dele, a polícia apreendeu pedras de crack. Parte da carga de droga chegou a ser jogada pela janela. Ao todo, foram encontradas 328 pedras de crack.

Também foram apreendidos material para embalar droga, R$ 2 mil em notas de pequeno valor e documentos e carteira roubados. Identificamos que os objetos era de um senhor que teve o carro roubado em abril, no município de Cariacica. Por isso, há a suspeita de que eles estariam praticando roubos, explicou o delegado.

Os adolescentes foram autuados por tráfico e associação ao tráfico e entregues às famílias pois, por não ser um crime com violência ou grave ameaça, não cabe internação.

Já a universitária foi autuada pelos mesmos crimes e levada para o Centro de Detenção.