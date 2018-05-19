Estudante de Direito vai parar na cadeia acusada de tráfico de drogas

Uma estudante de Direito foi presa acusada de traficar drogas junto do namorado e um amigo, em Divino Espírito Santo, em Vila Velha.
A universitária Rebeca Vieira Fontes Cherra, 20 anos, foi localizada na noite da última quinta-feira (17) dentro de uma casa com mais dois adolescentes, um deles de 17 anos, que é namorado dela, e outro de 16 anos.
Segundo o delegado Alberto Roque, do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), a estudante já era conhecida da polícia. Ela possui quatro passagens e mais duas detenções por tráfico de drogas. Em uma dessas prisões, ela chegou a entrar em luta corporal com uma policial civil e arrancou cabelos dela, contou o delegado.
Rebeca é estudante do 7º período do curso de Direito de uma faculdade particular. Não sabemos se o tráfico ajuda a bancar a faculdade. Isso será apurado, assim como a suspeita de que ela colaborava com roubos, detalhou o delegado.
A universitária estava em uma casa com o namorado, de 17 anos, que já foi apreendido oito vezes, sendo uma delas por homicídio e outra por agredir um agente socioeducativo.
Também estava na casa um adolescente de 16 anos. No bolso dele, a polícia apreendeu pedras de crack. Parte da carga de droga chegou a ser jogada pela janela. Ao todo, foram encontradas 328 pedras de crack.
Também foram apreendidos material para embalar droga, R$ 2 mil em notas de pequeno valor e documentos e carteira roubados. Identificamos que os objetos era de um senhor que teve o carro roubado em abril, no município de Cariacica. Por isso, há a suspeita de que eles estariam praticando roubos, explicou o delegado.
Os adolescentes foram autuados por tráfico e associação ao tráfico e entregues às famílias pois, por não ser um crime com violência ou grave ameaça, não cabe internação.
Já a universitária foi autuada pelos mesmos crimes e levada para o Centro de Detenção.
Também na noite de quinta-feira, outra equipe do Denarc foi para o bairro Campina Grande, em Cariacica, onde fecharam um laboratório de drogas. Nenhum suspeito foi preso. No local foram apreendidos 492 buchas de maconha, 97 pinos de cocaína, 143 pedras de crack e 02 cartuchos de munição 38. Também foi localizado balança de precisão, substâncias para refino e material para embalo.