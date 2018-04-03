Estudante atingida por bala perdida em Cariacica está em estado grave

A estudante Karolaine do Rosário Matos, de 18 anos, está internada em estado grave no Hospital São Lucas, em Vitória. Ela foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre policiais militares e criminosos no bairro Porto Novo, em Cariacica.
A vítima foi ferida na testa e a bala está alojada em seu crânio. De acordo com familiares, Karolaine estava na Rua Evangélica, antigo Morro do Quiabo, observando a movimentação que ocorria a cerca de 300 metros na rua principal do bairro em frente à EMEF Padre Gabriel Maire (CAIC).
"De repente, começou a subir um monte de gente correndo e ouvimos disparos. Foi aí que vimos a Karolaine caída na frente de casa, com um tiro na cabeça. Pegamos o carro e fomos direto para o PA de Alto Lage e de lá eles transferiram ela para cá (no São Lucas)", conta a estudante Sabrina Rodrigues, de 25 anos, prima de Karolaine.
De acordo com ela, a vítima cursa o Ensino Médio e tem um filho de um mês. "Nossa família está completamente desestruturada. Agora está nas mãos dos médicos", desabafa Sabrina.
O namorado da jovem, Whagneston Vieira da Fonseca, de 18 anos, conta que ficou bastante abalado ao receber a notícia.
"A avó dela me ligou ontem à noite avisando que ela tinha sido baleada na cabeça. É um momento muito difícil, nosso filho tem um mês, ainda estamos muito abalados. Não dá pra acreditar no que está acontecendo. Estava tendo manifestação desde o inicio da noite, mas tinha gente na rua na hora que ela levou o tiro", afirmou, aos prantos.
"TÁ NAS MÃOS DE DEUS", DIZ PADRASTO
O padrastro de Karolaine, o carpinteiro Josival Ferreira, conversou com a reportagem do Gazeta Online e falou sobre o estado de saúde da enteada. "Os médicos mostraram um raio-x em que a bala entrou pela testa e foi parar quase na nuca. Eles estão desligando os aparelhos agora e vão aguardar o corpo reagir até as 18h. Tá na mão de Deus. Ela tem 1% de chances de sobreviver. É triste porque era um momento muito feliz da família, o filho dela tinha acabado de completar um mês. Desde as 17h tava tendo esse confronto, as pessoas estavam na rua querendo olhar de longe a confusão. Era por volta das 23h, a mãe dela disse que era pra ela entrar, mas ela naquela teimosia de jovem quis ficar pra ver. Ela foi baleada no mesmo local que o pai faleceu, há sete anos, após ser confundido com outra pessoa. O irmão dela, de 8 anos, está perguntando se mataram a irmã dele, tive que mentir, dizer que está tudo bem", disse.
MÃE DESABAFA
A doméstica Luciene da Silva, 34 anos, mãe de Karolaine, desabafou no Hospital São Lucas sobre a situação da filha. "Só Deus mesmo para fazer um milagre na vida dela, e eu creio no Deus que eu sirvo. Se Ele ressuscitou ao terceiro dia e, ressuscitou Lázaro ao quarto dia, eu creio que a vida da minha filha não é impossível para Ele. Vou somente crer que ela vai voltar. Ela tem um bebezinho de um mês que veio para mudar a vida dela e ele precisa da mãe. Mas eu vou somente confiar em Deus e que seja feita a vontade Dele", afirmou.
FILHO RECÉM-NASCIDO
"Ela estava muito feliz com o filhinho que veio para transformar a vida dela, né? Ela perdeu o pai nessa situação também, então o filho veio para preencher um vazio no coração dela. Ela sentiu muita falta (do pai). Então para ela, o filho veio para alegrar a vida e a família, mas infelizmente hoje nós estamos passando por isso".
O TIRO
"Ela estava vendo a manifestação que estava acontecendo. Tinha muita gente na rua. Como o muro é alto e a bagunça estava acontecendo na baixada, ninguém imaginaria o que poderia acontecer ali naquele momento. Inexplicavelmente ela estava no meio de muita gente e só ela foi atingida. Então, é inexplicável, a gente não tem explicação. A imagem que eu tenho é que ela estava lá e, quando eu passei, a chamei para ir pra casa e ela falou que já estava indo. Foi justamente neste momento que eu cheguei em casa e ela já estava indo que aconteceu tudo isso.
MILAGRE
"A última imagem que eu tenho da minha filha é ela caída no chão. E hoje ela está aqui, irreconhecível. Não tenho palavras. Neste momento eu só confio em Deus. Que Ele possa fazer um milagre na vida dela. Infelizmente a população faz o que quer, então a gente fica a mercê de tudo. Em casa e na rua, querendo ou não, a gente está sujeito a tudo", finalizou Luciene