Estelionatário é preso em flagrante em padaria na Praia do Canto

Thiago de Souza Ataíde Branz, de 36 anos, foi preso nesta quarta-feira (7) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem acusado de aplicar golpes com cheques roubados foi preso em flagrante em uma padaria, na Praia do Canto, Vitória, nesta quarta-feira (7). Thiago de Souza Ataíde Branz, de 36 anos, comprou um carro avaliado em mais de R$ 50 mil. A polícia prendeu o suspeito após uma denúncia.

Segundo a polícia, uma vítima fez uma denúncia contra Thiago alegando que recebeu cheques de procedência desconhecida como forma de pagamento de um Volkswagen Touareg.

Cheques roubados usados pelo criminoso que foram recuperados pela polícia Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Após investigações, os policiais descobriram que os cheques foram furtados de um malote do banco Santander. No entanto, ainda não há informação de como aconteceu esse roubo que está sendo investigado.

A vítima relatou ainda que descobriu que o suspeito faria uma nova negociação na manhã desta quarta-feira (7). A polícia se articulou e foi até a padaria onde Thiago tinha marcado um encontro para prendê-lo em flagrante. R$ 105 mil reais em cheques foram recuperados.

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A polícia informou que o carro que ele tinha comprado já tinha sido repassado para outra pessoa. O comprador foi procurado pela polícia e informou que não sabia do esquema do suspeito.

Em depoimento, Thiago alegou que não sabia da procedência dos cheques. Ele disse que costumava pegar cheques em branco, já assinados, emprestados com um amigo e que não sabia sobre o furto do malote. O suspeito disse ainda que é autônomo e trabalha no ramo de compra e venda de veículos. Por isso, usava os cheques nas negociações.

A polícia informou que irá investigar se Thiago faz parte de uma quadrilha especializada em roubos de malotes ou se há algum esquema de falsificação de assinatura. Ele foi autuado por estelionato e receptação. Em seguida, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

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