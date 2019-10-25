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Assédio em clínica

Estagiário é detido por filmar médica em banheiro de clínica no ES

O estagiário é acusado de gravar uma médica pediatra enquanto ela usava o banheiro. O caso foi parar na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e o estagiário acabou afastado

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 16:19
Assédio sexual Crédito: Pixabay
Um estagiário de Radiologia, que não teve a idade revelada pela polícia, foi detido na última quinta-feira (24) na Clínica Samp de Vila Velha, onde estagiava. Ele é acusado gravar uma médica pediatra enquanto ela usava o banheiro. O caso foi parar na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e o estagiário acabou afastado.
De acordo com Leonardo Teodoro de Oliveira, um dos sócios da empresa Pasteur, que presta serviço de Radiologia da Samp, assim que tiveram teve ciência do caso, o estagiário foi afastado.
"Afastamos o acusado até que tudo seja apurado. Estamos dando assistência à polícia, referente a esse desvio de conduta, que aconteceu fora da sala raio-x. Esse caso nos pegou de surpresa, de forma negativa. Pois nunca foi observado nada dentro da sala que demonstrasse uma má conduta desse estagiário. Inclusive, ele era um dos melhores alunos. Assim que fiquei sabendo, pedi que chamassem a polícia", afirmou. 
Leonardo completou que agora a empresa pretende procurar as imagens do circuito de segurança da clínica para colaborar com as investigações. 
A reportagem procurou a Polícia Civil, que informou, por nota que "o conduzido assinou um termo circunstanciado por tentativa de registro não autorizado da intimidade sexual, previsto no art 216 B do CP e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em Juízo. O procedimento foi encaminhado à Justiça".
Também procurada, a assessoria da clínica Samp informou, por nota, que "a Samp tem o compromisso de respeitar e proteger a individualidade e integridade de seus clientes, colaboradores e prestadores de serviços. Nesse sentido, está acompanhando o caso com total atenção e prestatividade".
A reportagem ainda entrou em contato com o acusado, mas as chamadas não completaram e as mensagens não foram recebidas. 

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