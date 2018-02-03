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Viana

Estagiário da PM é detido pela PRF com arma furtada de policial

À PRF, o menor disse que furtou a arma de calibre restrito de um policial, com 17 munições, que também trabalhava no quartel da PM, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2018 às 19:22

Publicado em 03 de Fevereiro de 2018 às 19:22

DPJ de Cariacica Crédito: Wagner Martins | TV Gazeta
Um estagiário da Polícia Militar foi detido na manhã deste sábado (3), portando uma arma, que foi furtada de uma policial. A abordagem foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 262, em Viana. Ele estava acompanhado de um rapaz, que também foi detido. 
Segundo a PRF, os suspeitos estavam realizando manobra irregular de ultrapassagem, em uma moto, quando foram abordados pelos agentes.
Aos agentes, o menor disse que furtou a pistola calibre restrito, com 17 munições intactas, de uma policial, que também trabalhava no quartel da Polícia Militar, em Vitória. 
Os suspeitos foram conduzidos para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Cariacica.
Em nota, a Policia Militar informou que a arma recuperada vai servir de peça em inquérito policial para, em tempo oportuno, ser devolvida à carga da PM. O menor terá seu contrato de estágio rescindido e vai responder pelo ato infracional cometido, conforme legislação vigente.
O menor disse que furtou a pistola calibre restrito, com 17 munições intactas, de uma policial Crédito: Divulgação | PRF
 
 
 

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