Estado de saúde de PM baleado continua gravíssimo

O soldado Afonso Miller Costa de Mello foi baleado nesta terça-feira (20) Crédito: Reprodução/Facebook

O estado de saúde do policial militar baleado nesta terça-feira (20) continua gravíssimo , informa a Polícia Militar (PM). Os médicos aguardam as próximas 48 horas para nova avaliação do soldado Afonso Miller Costa de Mello, que foi atingido na cabeça durante um atentado em São Torquato, Vila Velha.

De acordo com a Polícia Militar, o soldado passou por uma cirurgia de emergência no crânio no Hospital São Lucas, em Vitória. O procedimento durou cerca de três horas.

O militar continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e, mesmo após a realização da cirurgia, os médicos avaliam o quadro como sendo muito delicado.

O CRIME

O soldado da Polícia Militar Afonso Miller Costa de Mello foi baleado na cabeça após sair de um treino de jiu-jitsu em uma academia no bairro São Torquato, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (20).

Dois bandidos, que estavam na esquina da Rua César Alcure, se aproximaram do soldado e um dos criminosos efetuou um disparo na cabeça do PM.

Após o disparo, os bandidos fugiram em direções opostas. O soldado foi cambaleando e se arrastando para o meio da rua, momento em que a delegada Arminda Rodrigues passou pelo local em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e prestou socorro ao soldado.

Com ajuda do outro PM, ele foi colocado no bando de trás do carro e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde deu entrada na unidade em estado gravíssimo.