Esposa mata marido dentro de casa após discussão na Serra

DHPP em Vitória Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

Uma mulher matou o marido com uma faca dentro de casa no bairro Enseada de Jacaraípe, na Serra, na noite deste sábado (24), por volta das 23h. Fábio de Souza, de 37 anos, trabalhava como conferente de uma loja de material de construção e morreu com cinco facadas.

O caso aconteceu após uma discussão dele com a esposa dele, de 33 anos. Segundo investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), testemunhas contaram que o casal morava junto há dois anos e tinha um relacionamento conturbado. Após mais uma briga, a esposa achou uma faca em um tanque e acertou os cinco golpes nele.

A mulher e outras testemunhas foram ouvidas. A esposa foi liberada porque o delegado considerou o caso como legítima defesa.

IRMÃO FICOU FERIDO

Além de Fábio, o irmão dele, um pedreiro de 33 anos ficou ferido na mão. Ele também levou uma facada no momento em que tentava separar a briga e a mulher encontrou a faca.

A esposa do pedreiro, uma dona de casa, de 31 anos, acredita que a ação da mulher não foi considerada de legítima defesa, já que, ainda de acordo com ela, Fábio estava longe dela quando ela encontrou a faca e foi atingir ele. Ela contou que as cinco facadas pegaram no ombro esquerdo, no direito e uma no peito de Fábio.

"A gente sempre estava segurando para ele não fazer nada com ela. Meu marido, eu e meu filho. Poderia ter sido pior (choro). A gente sempre segurou para ninguém machucou um ao outro. Isso não foi legítima defesa. Ela fiz porque deu vontade dela. Ele já estava tranquilo, conversando com meu marido. Eles não estava perto um do outro", declarou.

MULHER SOCORRIDA

Com a briga, a mulher teve pequenos ferimentos e foi levada para o Hospital Jayme Santos Neves, onde foi liberada e levada por policiais até a DHPP. Segundo a Polícia Civil, ela e testemunhas foram ouvidas na unidade. A suspeita realizou exames no Departamento Médico Legal (DML) e foi liberada.