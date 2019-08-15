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Vitória

Escola e comércio fechados após toque de recolher em Jucutuquara

Criminosos determinaram que as lojas e que a instuição fechassem as portas depois da morte de um rapaz no Morro do Cruzamento em Vitória

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 19:01

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

15 ago 2019 às 19:01
Comerciantes fecharam as portas em Jucutuquara Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Uma escola municipal e várias lojas ficaram fechadas na tarde desta quinta-feira (15) no bairro Jucutuquara, em Vitória, por conta de um toque de recolher ordenado por traficantes. De acordo com a reportagem da TV Gazeta, os criminosos determinaram que as lojas e que a instituição fechassem as portas após a morte de um rapaz no Morro do Cruzamento.
A Escola Municipal José Áureo Monjardim, que fica no bairro Fradinhos, não funcionou. Os pais tiveram que buscar os filhos. A Guarda Municipal de Vitória ficou em frente a instituição para garantir a segurança das crianças. Uma mãe conta que a escola ligou avisando sobre o toque de recolher.
"A escola ligou pedindo para buscar por causa do toque de recolher que fizeram, que não ia ter aula na parte da tarde. Tive que sair do serviço e chegar aqui correndo para buscar meu filho porque não podemos contar com a sorte", afirmou a mãe que não quis se identificar.
Uma estudante do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) contou que, com 20 minutos de aula, ela e os colegas escutaram um foguetório próximo. "Não imaginávamos o que estava ocorrendo... Cinco minutos depois a diretora interrompeu a aula solicitando que a professora terminasse a aula imediatamente pois recebeu ordens de alguns indivíduos. Nós ainda estávamos bem, mas imagino o desespero dos moradores do morro. Estamos vivenciando o que eles convivem diariamente", lamentou.
Comerciantes que trabalham na Avenida Paulino Muller também fecharam as portas após ameaças dos traficantes. A movimentação de viaturas da Polícia Militar foi intenso no local.

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