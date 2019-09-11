Envolvido em tiroteio em bar de Cariacica tem alta e vai para delegacia

Carro onde jovem foi encontrado morto ficou cheio de marcas de tiros Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta

morto em um tiroteio com policiais militares na madrugada desta terça-feira (10) em Cariacica recebeu alta do hospital na manhã desta quarta-feira (11) e foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O amigo do jovem que foirecebeu alta do hospital na manhã desta quarta-feira (11) e foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a Polícia Civil, Paulo Fhilipe da Silva Santos, de 25 anos, era o motorista do Peugeot 207 onde também estava Aldair Sousa de Alomba Domingos, 21 anos. Ele o amigo trocaram tiros com policiais militares na saída de um bar localizado na Rua Avelino Gonçalves, Cariacica

Durante a confusão, Aldair foi morto e quatro pessoas ficaram feridas. Uma delas é Paulo Fhilipe. Ele foi internado em um hospital da Grande Vitória e recebeu alta na manhã desta quarta-feira.

O motorista foi autuado em flagrante por tripla tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima. Após o depoimento, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Relembre o caso

Aldair e Paulo Fhilipe chegaram ao estabelecimento, na Rua Avelino Domingos, em Campo Grande, por volta de 1h30 desta terça-feira (10). De acordo com testemunhas, os dois estariam consumindo drogas. Eles foram advertidos pelos seguranças, mas teriam insistido com o comportamento inadequado dentro do bar. Após uma discussão, a dupla saiu em um Peugeot 207.

Bar onde aconteceu tiroteio envolvendo PMs em Cariacica Crédito: José Renato Campos

Os dois voltaram armados, atiraram na direção do bar e tentaram fugir no veículo. Dois soldados da PM - de folga - que estavam no local revidaram a ação e o carro foi atingido por diversos disparos. Aldair, que estava no banco do carona, foi atingido na cabeça, na barriga, no pescoço e no tornozelo.

Paulo Fhilipe conseguiu dirigir até a Avenida Expedito Garcia, no mesmo bairro, mas Aldair não resistiu aos ferimentos e acabou morto dentro do carro.

O que diz a PM

Além do inquérito da Polícia Civil, os policiais militares envolvidos na ocorrência que resultou em uma morte e deixou quatro pessoas feridas, também vão responder a um Inquérito Policial Militar (IPM).

Informações preliminares confirmadas pelo tenente Sanderley, do 7º Batalhão da Polícia Militar, de Cariacica, dão conta de que os soldados estavam na festa quando dois clientes chegaram com comportamentos inadequados e foram advertidos pelos seguranças.

“Essas pessoas realizaram algumas ações inadequadas e implicaram com alguns frequentadores. Depois se retiraram do estabelecimento por conta, preliminarmente, da exigência da equipe de segurança. Retornaram de posse de arma de fogo e realizaram disparos em desfavor dos frequentadores e dos policiais militares”, disse.

Questionado sobre um novo tiroteio que teria acontecido durante a prisão de um suspeito, na Avenida Expedito Garcia, o oficial da PM disse que informações específicas relacionadas às circunstâncias do caso serão apresentadas após a conclusão dos inquéritos.

“Esse segundo momento será objeto de investigação, sobretudo, numa circunstância pericial, e também de avaliação e análise qualitativa das imagens que provavelmente estarão disponíveis para as equipes."

As armas dos policiais foram apreendidas e serão encaminhadas para a perícia da Polícia Civil.

“A legislação brasileira permite e autoriza o policial militar portar sua arma de fogo em qualquer circunstância. Então não há, preliminarmente, nenhum tipo de inadequação no fato do policial portar arma de fogo. Ainda que de folga, não há esse problema.”

O que diz o Exército

Um dos feridos é soldado da ativa do Exército Brasileiro e pertence aos quadros do 38º BI. Após o tiroteio ele foi encaminhado para o hospital, onde teve alta e compareceu à delegacia para prestar depoimento na qualidade de vítima.

O Comando do 38° BI soltou uma nota afirmando ter aberto um procedimento investigativo administrativo sobre o Soldado envolvido no caso.