Empresário preso no ES: fiança não tem relação com crimes de estupro

Glaupiherle é suspeito de cometer oito estupros na Grande Vitória Crédito: Reprodução Facebook

R$ 7 mil e sido liberado foram divulgadas em redes sociais. A notícia, contudo, é falsa. Uma fiança chegou a ser estipulada, porém referente a outros crimes, pelos quais Glaupiherle foi preso em flagrante. Ele porém não pagou o valor, segundo a defesa. Mesmo se pagar, ele não será solto pelo crime de estupro. Até o início da tarde deste sábado (26), ele continuava preso, segundo confirmou a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus). Após a prisão do suspeito de estuprar pelo menos oito mulheres na Grande Vitória , informações de que o microempresário Glaupiherle Grasihelo Rocha , 36, teria pago uma fiança no valor dee sido liberado foram divulgadas em redes sociais. A notícia, contudo, é falsa. Uma fiança chegou a ser estipulada, porém referente a outros crimes, pelos quais Glaupiherle foi preso em flagrante. Ele porém não pagou o valor, segundo a defesa. Mesmo se pagar, ele não será solto pelo crime de estupro. Até o início da tarde deste sábado (26), ele continuava preso, segundo confirmou a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus).

Na manhã de quinta-feira (24), ao cumprir o mandado de prisão na casa do microempresário, em Cariacica , a polícia encontrou 15 pássaros silvestres mantidos em gaiola e uma moto com placa adulterada. Por causa disso, Glaupiherle também foi preso por crime ambiental e receptação.

"Durante o cumprimento de uma prisão temporária ou prisão preventiva, pode acontecer dos policiais encontrarem a pessoa detida numa situação de flagrante, como por exemplo, posse de drogas para venda, posse ilegal de arma de fogo, objetos furtados. Nesse caso, além da prisão decretada judicialmente, a autoridade pode declarar a prisão em flagrante", explica o advogado criminalista Fabrício Campos.

FIANÇA

Em situações de flagrante, suspeitos são encaminhados para audiências de custódia, onde o juiz analisa se a prisão foi feita de forma correta e se cabe ou não fiança. No caso de Glaupiherle, em que o juiz considerava os crimes de receptação e ambiental, foi estipulado o valor R$ 7 mil para que o microempresário respondesse em liberdade, segundo o advogado de defesa Hugo Weyn. O suspeito optou por não pagar. Porém, mesmo se tivesse pago a fiança, ele não teria sido solto, como esclarece Fabrício Campos.