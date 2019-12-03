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Praia de Itaparica

Empresário é sequestrado por criminosos em Vila Velha, no ES

Ele foi rendido por quatro suspeitos após parar em sinal na orla de Itaparica na noite desta segunda-feira (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 13:00

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 13:00

Sinal onde o empresário foi abordado pelos sequestradores, na orla de Itaparica, Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um empresário foi rendido por quatro homens armados quando parou em um sinal na orla de Itaparica, em Vila Velha. Os criminosos sequestraram a vítima e a obrigaram a sacar dinheiro em um caixa eletrônico.
O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (2), quando Renildo da Silva voltava para casa após um dia de trabalho .
"Na verdade, o carro estava parado e quando eu olhei já estava abrindo a porta de um lado, aí eu assustei e um já entrou com uma faca. Nisso que entrou com a faca, já mandou eu encostar o carro no terreno", relata o empresário.
Segundo ele, os outros três indivíduos apareceram quando o carro foi estacionado no terreno.
Os suspeitos seguiram com o empresário pela orla de Itaparica e exigiram que ele tirasse dinheiro de um caixa eletrônico, que fica dentro de um posto de combustível. Três ficaram dentro do veículo e um acompanhou o empresário até o caixa.
Mas, nesse momento, o empresário reagiu e pediu ajuda a quem estava no posto.

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"Eu corri e saí gritando que era um sequestro em andamento. Eles se assustaram, correram também e abandonaram o carro", conta ele, cujo celular e notebook foram roubados.

PERSEGUIÇÃO 

Um motociclista que passava na região chegou a dar uma carona para que o empresário pudesse perseguir os criminosos. Eles conseguiram alcançar um deles, que foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
O homem negou sua participação no crime. Mas o empresário não tem dúvidas de que ele era um dos assaltantes.
"Não vai resolver nada. Semana que vem ele vai estar no mesmo lugar roubando de novo. Parece que a gente está chovendo no molhado, está cavando buraco na água. A polícia prende, mas infelizmente a legislação solta", lamenta a vítima.
A identificação do suspeito detido ainda não foi passada pela Polícia Civil. Até o final da noite desta segunda-feira os outros três suspeitos não haviam sido encontrados.
Com informações do G1 ES e da TV Gazeta

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