Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
condenado a 11 anos

Empresário é preso acusado de roubar sacas de café no ES

De acordo com a Polícia Civil, Ariel Spessimilli já havia sido preso em 2014 e conseguiu o direito de responder ao processo em liberdade

Publicado em 13 de Março de 2018 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 12:35
O empresário Ariel Spessimilli, de Jaguaré, no Norte do Estado, foi preso na manhã desta segunda-feira (12). Segundo a Polícia Civil, ele é acusado de participar de uma quadrilha especializada em roubo de sacas de café na região e já havia sido preso em 2014, mas conseguiu o direito de responder ao processo em liberdade. Agora, foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão.
"Na ocasião do roubo, montamos uma operação policial juntamente com a Polícia Militar e prendemos em flagrante nove integrantes da organização criminosa e recuperamos uma carga de aproximadamente 600 sacas de café", informou o titular da delegacia de Pinheiros, delegado Dair de Oliveira Júnior. Ele participou pessoalmente da prisão do empresário.
O acusado tem 33 anos, mora em Jaguaré e é dono de uma loja de defensivos agrícolas no distrito de Água Limpa. Ele foi levado para a delegacia do município e, depois, encaminhado ao presídio de São Mateus. A operação policial contou com o apoio da Polícia Militar.
Empresário é preso acusado de roubar sacas de café no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados