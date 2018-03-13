Empresário é preso acusado de roubar sacas de café no ES

O empresário Ariel Spessimilli, de Jaguaré, no Norte do Estado, foi preso na manhã desta segunda-feira (12). Segundo a Polícia Civil, ele é acusado de participar de uma quadrilha especializada em roubo de sacas de café na região e já havia sido preso em 2014, mas conseguiu o direito de responder ao processo em liberdade. Agora, foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão.

"Na ocasião do roubo, montamos uma operação policial juntamente com a Polícia Militar e prendemos em flagrante nove integrantes da organização criminosa e recuperamos uma carga de aproximadamente 600 sacas de café", informou o titular da delegacia de Pinheiros, delegado Dair de Oliveira Júnior. Ele participou pessoalmente da prisão do empresário.

O acusado tem 33 anos, mora em Jaguaré e é dono de uma loja de defensivos agrícolas no distrito de Água Limpa. Ele foi levado para a delegacia do município e, depois, encaminhado ao presídio de São Mateus. A operação policial contou com o apoio da Polícia Militar.