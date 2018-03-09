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Na Rodovia do Sol

Empresário é assassinado dentro de loja em Vila Velha

Lucas de Matos Fenner, de 29 anos, foi encontrado com sete perfurações de arma de fogo no escritório de uma loja de piscinas

Publicado em 09 de Março de 2018 às 00:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 00:03
Empresário Lucas de Matos Fenner é assassinado dentro de loja em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira | GZ
O empresário Lucas de Matos Fenner, de 29 anos, foi assassinado com sete tiros, na tarde desta quinta-feira (8), dentro da loja de piscinas da qual era dono, na Rodovia do Sol, em Itaparica, Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 15 horas.
Segundo os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o empresário foi encontrado morto dentro do escritório. O monitor do computador estava virado para o lado oposto ao de Lucas, como se ele estivesse mostrando alguma coisa a alguém.
Ainda segundo os investigadores, um casal chegou em uma motocicleta, de modelo não especificado, e parou em frente à loja. O homem desceu da moto, entrou no estabelecimento, executou Lucas e fugiu na moto.
No local, a perícia da Polícia Civil encontrou sete perfurações no corpo de Lucas. Imagens de câmeras de segurança do local serão analisadas em buscas de pistas.
INVESTIGAÇÕES
De acordo com os investigadores, a família do comerciante não foi localizada no local do crime. Lucas morava em Vila Velha havia cerca de três meses.
A Polícia Civil ainda não tem motivação para o crime. O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha.

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