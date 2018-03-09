Empresário é assassinado dentro de loja em Vila Velha

Empresário Lucas de Matos Fenner é assassinado dentro de loja em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira | GZ

O empresário Lucas de Matos Fenner, de 29 anos, foi assassinado com sete tiros, na tarde desta quinta-feira (8), dentro da loja de piscinas da qual era dono, na Rodovia do Sol, em Itaparica, Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 15 horas.

Segundo os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o empresário foi encontrado morto dentro do escritório. O monitor do computador estava virado para o lado oposto ao de Lucas, como se ele estivesse mostrando alguma coisa a alguém.

Ainda segundo os investigadores, um casal chegou em uma motocicleta, de modelo não especificado, e parou em frente à loja. O homem desceu da moto, entrou no estabelecimento, executou Lucas e fugiu na moto.

No local, a perícia da Polícia Civil encontrou sete perfurações no corpo de Lucas. Imagens de câmeras de segurança do local serão analisadas em buscas de pistas.

INVESTIGAÇÕES

De acordo com os investigadores, a família do comerciante não foi localizada no local do crime. Lucas morava em Vila Velha havia cerca de três meses.