Empresário denunciado por agressão presta depoimento em Vitória

Empresário Adriano Scopel, denunciado por agressão, prestou depoimento na Delegacia da Mulher em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

denunciado pela esposa por agressões, compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Vitória na tarde desta quinta-feira (7) para prestar depoimento sobre as acusações feitas pela cantora Taiana França. O empresário Adriano Scopel,, compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) dena tarde desta quinta-feira (7) para prestar depoimento sobre as acusações feitas pela cantora Taiana França.

Adriano chegou acompanhado do advogado e não falou com ninguém, nem mesmo parou na recepção para aguardar atendimento; ele entrou direto para a sala da delegada.

O advogado de Taiana, Flávio Fabiano, tentou acompanhar o depoimento do acusado, que recusou a presença do advogado da vítima. Por este ser um direito do acusado, Flávio se retirou e não presenciou o depoimento.

Perguntado sobre o estado emocional da cantora, o advogado disse que ela está bastante abalada porém feliz com todos os apoios que vem recebendo do Brasil inteiro. "Pessoas estão demonstrando apoio à causa - que se trata de violência doméstica", disse.

O advogado disse, ainda, que não houve nenhuma providência por parte da polícia quanto a agressão. "A gente não pode ter em mente que a agressão vem necessariamente pela vítima estar baleada, esfaqueada ou estranhamente debilitada. Ela tinha diversas marcas pelo corpo. A PM imediatamente deveria ter entrado na casa em razão do flagrante que, por si só, já ampara a polícia a entrar em qualquer lugar, isso não foi feito", compartilhou o advogado.

Segundo o advogado de Taiana, ela teria sido agredida com socos, pontapés e saiu sendo arrastada pelos cabelos por Adriano, que quase a arremessou em cima de um jarro de planta que tem no local.

"Ela tem recebido relatos de pessoas que já viram essas agressões e que estão dispostas a colaborar, gente que ela não tinha a menor ideia, que era do ciclo de amizade dele e não tinha nenhuma relação pessoal com ela", finalizou o advogado.

ADVOGADO DE TAIANA

Por volta das 18 horas, Adriano Scopel deixou a delegacia. O advogado que defende o empresário, Marco Antônio Barreto, disse que, no depoimento, foram fornecidas informações importantes sobre o fato e disponibilizada documentação nova.

"Nosso interesse maior é a apuração dos fatos e que a verdade venha à tona. Adriano nega as acusações, assim como já emiti em notas. Ele está fazendo todo esforço possível para provar sua inocência e fornecer a documentação nesse sentido... E vocês, oportunamente, vão ter acesso a essa documentação", declarou.

Marco Antônio pediu licença a imprensa e, por fim, disse que, por enquanto, não vai entrar em detalhes sobre o caso. Questionado sobre as testemunhas que presenciaram as agressões contra Taiana, Marco diz: "As testemunhas são do fato e não das partes. Elas vão depor sobre o que aconteceu e vão esclarecer o que realmente aconteceu. Adriano está colaborando, o depoimento dele não estava marcado para hoje e ele resolveu antecipar".

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O CASO

A cantora Taiana França, de 25 anos, denunciou uma série de ameaças e agressões partidas do marido, o empresário do ramo portuário Adriano Scopel, de 39 anos. O estopim para a denúncia foi uma agressão física, que teria acontecido na frente de carca de 30 pessoas, durante uma festa surpresa que a vítima organizou na casa onde o casal vivia, na Mata da Praia, em Vitória.

A Justiça concedeu à Taiana uma medida protetiva de urgência. Procurado pela reportagem do Gazeta Online, o empresário negou todas as acusações.

Segundo boletim registrado por Taiana, Scopel é acusado de agredir e ameaçar a esposa durante a maior parte do tempo da relação, que durou três anos e meio, sendo dez meses de casamento. A vítima nunca havia denunciado por medo das ameaças de morte que recebia.

Um dia após tornar pública a denúncia, a cantora Taiana recebeu apoio de inúmeras pessoas através de mensagens. Ela disse que, com a repercussão da denúncia, muita gente a procurou para dar forças e para declarar que já haviam presenciado Scopel agredindo a esposa na rua.