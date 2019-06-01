Empresária que atropelou universitária é solta após pagar fiança

Renata Ferreira do Valle foi detida após atropelar universitária Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Depois de ser presa em flagrante por atropelar uma universitária, a empresária Renata Ferreira do Valle foi solta após passar por uma Audiência de Custódia, nesta sexta-feira (31), no Centro de Triagem de Viana. Foi estipulada uma fiança de R$ 3 mil para a acusada responder pelo crime em liberdade. , a empresária Renata Ferreira do Valle foi solta após passar por uma Audiência de Custódia, nesta sexta-feira (31), no. Foi estipulada uma fiança de R$ 3 mil para a acusada responder pelo crime em liberdade.

De acordo com a juíza Milena Sousa Vilas Boas, a empresária “não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita.”

Grande Vitória com autorização da juíza e deverá comparecer a todos os atos do processo. Renata também está proibida de frequentar bares e boates e deverá ficar em casa das 20h às 6h, de acordo com a Justiça. A empresária terá que cumprir medidas cautelares impostas pela Justiça enquanto responde em liberdade. Ela só poderá sair dacom autorização da juíza e deverá comparecer a todos os atos do processo. Renata também está proibida de frequentar bares e boates e deverá ficar em casa das 20h às 6h, de acordo com a Justiça.

O CASO

Uma ciclista foi atropelada na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, na Serra, no final da tarde desta quinta-feira (30). A estudante, que prefere não ser identificada, estava passando pela faixa de pedestres empurrando a bicicleta, quando a condutora atravessou e atingiu a jovem de 17 anos. A motorista fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o uso de álcool.

Polícia Militar e relatos da vítima, a universitária começou a atravessar a avenida, quando um ônibus parou na faixa para ela. Como são duas faixas, a motorista não teria visto a ciclista, e nem percebeu que o ônibus havia parado, e passou direto, jogando a jovem a cinco metros de distância. Segundo ae relatos da vítima, a universitária começou a atravessar a avenida, quando um ônibus parou na faixa para ela. Como são duas faixas, a motorista não teria visto a ciclista, e nem percebeu que o ônibus havia parado, e passou direto, jogando a jovem a cinco metros de distância.

“Do nada, quando eu cheguei no meio da faixa, escutei meu namorado falando ‘olha o carro’. Eu apaguei e não me lembro de nada”, lembra a universitária.

Renata fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o uso de álcool (0.81 mg/l). Ela foi levada para o presídio na manhã desta sexta-feira (31). Antes, ela foi ouvida pelo delegado de plantão, mas não quis conversar com a reportagem da TV Gazeta na saída da 3ª Delegacia Regional da Serra.

A universitária foi atendida pelo Samu, mas já está em casa. Ela está usando muletas porque a perna direita e os braços ainda estão machucados. A vítima não sabe quando vai voltar a estudar. Ela está inconformada com a falta de responsabilidade da motorista.

Moradores da região contaram que o acidente só não foi pior porque havia outras pessoas tentando atravessar a faixa, mas apenas a ciclista ficou ferida.

Renata Ferreira do Valle foi autuada por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta