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Em SP, três pessoas são presas por venda ilegal de figurinhas da Copa

O acusado informou que pegava as figurinhas e repassava ao seu primo, responsável por vender os pacotes pela internet

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 20:09
Álbum de figurinhas da Copa do Mundo Crédito: Divulgação / Panini
Três pessoas foram presas após comercializar ilegalmente figurinhas do álbum da Copa do Mundo. A prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (9) na Rua São Mateus, no Centro de Itapetininga, no interior de São Paulo. O proprietário de uma distribuidora de revistas suspeitou de um furto nas caixas de figurinhas e acionou a polícia.
Segundo a PM, o funcionário suspeito negou ser o autor, mas acabou confessando o crime após ser visto nas imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. O homem informou que pegava as figurinhas e repassava ao seu primo, responsável por vender os pacotes pela internet.
Ainda de acordo com a Polícia, seis caixas com 1.200 envelopes de figurinhas foram encontradas no carro do primo, prontas para serem comercializadas. Na ação, o comprador da mercadoria também foi preso. Ele confirmou que esperava o produto, mas que não sabia que era furtado. Os outros dois alegaram à polícia que todos sabiam do esquema.
O trio foi encaminhado ao 1º DP de Itapetininga, onde o caso foi registrado como furto qualificado e receptação.

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