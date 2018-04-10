Em SP, três pessoas são presas por venda ilegal de figurinhas da Copa

Álbum de figurinhas da Copa do Mundo Crédito: Divulgação / Panini

Três pessoas foram presas após comercializar ilegalmente figurinhas do álbum da Copa do Mundo. A prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (9) na Rua São Mateus, no Centro de Itapetininga, no interior de São Paulo. O proprietário de uma distribuidora de revistas suspeitou de um furto nas caixas de figurinhas e acionou a polícia.

Segundo a PM, o funcionário suspeito negou ser o autor, mas acabou confessando o crime após ser visto nas imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. O homem informou que pegava as figurinhas e repassava ao seu primo, responsável por vender os pacotes pela internet.

Ainda de acordo com a Polícia, seis caixas com 1.200 envelopes de figurinhas foram encontradas no carro do primo, prontas para serem comercializadas. Na ação, o comprador da mercadoria também foi preso. Ele confirmou que esperava o produto, mas que não sabia que era furtado. Os outros dois alegaram à polícia que todos sabiam do esquema.