Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em ônibus

Em menos de 4 horas, PRF apreende mais de 40kg de maconha em Viana

Na manhã desta quarta-feira, a PRF apreendeu mais de 40 quilos de maconha, em um ônibus interestadual. Horas antes, os agentes haviam apreendido 30 quilos da mesma droga, também em um ônibus

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 21:47
Drogas apreendidas em Viana Crédito: Divulgação | PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira (19) mais de 40 quilos de maconha em Viana, após fiscalização em ônibus interestadual na BR 101. Essa já é a segunda apreensão de maconha em menos de 4 horas, sendo que PRF apreendeu 30 quilos da mesma droga, no mesmo município, algumas horas antes.
> Explosões e madrugada de terror em roubo a cofre de banco em Pancas
De acordo com a PRF, a apreensão ocorreu após uma abordagem a um ônibus, que fazia itinerário Minas Gerais x Guarapari. Os tabletes de maconha foram encontradas em uma mala e em uma bolsa, que pertenciam a um homem e a uma mulher. 
> São Mateus registra dois homicídios e uma tentativa em menos de 6 horas
No bagageiro externo, que seria do homem, foram encontrados 28 tabletes de maconha pesando aproximadamente 28,3 quilos. Já nas bagagens da passageira, que estava debaixo da poltrona, foram encontrados 12 tabletes, totalizando 12 quilos.
Aos policiais, os dois alegaram que viajaram juntos e que receberiam R$1,500 cada, pelo transporte da droga. Eles afirmaram que não conheciam a pessoa à quem entregariam o entorpecente, mas que o encontro aconteceria na Rodoviária de Vitória.
A dupla foi detida e encaminhada  a Delegacia de Polícia Civil de Cariacica.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados