Em menos de 4 horas, PRF apreende mais de 40kg de maconha em Viana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira (19) mais de 40 quilos de maconha em Viana, após fiscalização em ônibus interestadual na BR 101. Essa já é a segunda apreensão de maconha em menos de 4 horas, sendo que PRF apreendeu 30 quilos da mesma droga, no mesmo município, algumas horas antes.
De acordo com a PRF, a apreensão ocorreu após uma abordagem a um ônibus, que fazia itinerário Minas Gerais x Guarapari. Os tabletes de maconha foram encontradas em uma mala e em uma bolsa, que pertenciam a um homem e a uma mulher.
No bagageiro externo, que seria do homem, foram encontrados 28 tabletes de maconha pesando aproximadamente 28,3 quilos. Já nas bagagens da passageira, que estava debaixo da poltrona, foram encontrados 12 tabletes, totalizando 12 quilos.
Aos policiais, os dois alegaram que viajaram juntos e que receberiam R$1,500 cada, pelo transporte da droga. Eles afirmaram que não conheciam a pessoa à quem entregariam o entorpecente, mas que o encontro aconteceria na Rodoviária de Vitória.
A dupla foi detida e encaminhada a Delegacia de Polícia Civil de Cariacica.