Em culto esvaziado, fiéis lembram morte de irmãos em Linhares

Cerca de 50 pessoas, a maioria jovens, estiveram presente no culto deste domingo, na Igreja Batista Vida e Paz, em Interlagos, Linhares, onde os pastores Juliana Salles e George Alves, eram líderes.

A reportagem acompanhou o culto, que durou 35 minutos. Ao contrário do domingo do dia 22, quando a igreja ficou cheia para ouvir o testemunho do pastor George Alves, na noite de ontem várias cadeiras ficaram vazias.

O culto foi ministrado pelo líder de música da igreja. Em vários momentos, foram lembradas a tragédia em que as crianças Joaquim Alves, 3 anos, e Kauã Salles, 6  morreram carbonizados durante incêndio na casa em que moravam, no Centro de Linhares, e a prisão do pastor George Alves, que é pai de Joaquim e padrasto de Kauã.

Venha aliviar o coração dos familiares. Nada acontece por acaso. Tudo acontece com o consentimento de Deus. Que o Senhor esclareça tudo isso e esse pesadelo acabe logo. Nós sabemos que o diabo está furioso com as vidas que têm sido mudadas. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos confiar e esperar no Senhor, disse o líder, enquanto os membros estavam em círculo e de mãos dadas.

A repercussão do caso, incluindo os julgamentos nas redes sociais, também foi lembrada.

Entra no coração das pessoas que tenham falado mal. O senhor está na frente. Deus tira toda a falsa ideia das pessoas e não julgar como tem feito. Sei que no tempo do Senhor tudo ficará às claras. A gente também pede para que Deus traga segurança para aquelas pessoas que estão inseguras e com medo. Manda um anjo e fala com nossos pastores, continuou.

Em outro momento, o líder de música falou sobre a orientação de pastores aos membros da igreja sobre o caso. A direção que nós temos dos nossos pastores é que depois de acabar o culto, vocês vão para casa. Não falem com ninguém e não responda nada nas redes sociais.

O culto no local terminou às 19h59, após 35 minutos, com cantos de louvor. Nenhum membro abordado pela reportagem quis dar entrevista.