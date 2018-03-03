Em ação de 30 segundos, bandidos roubam loja em Afonso Cláudio

Em menos de 35 segundos, dois bandidos arrombaram uma loja de celulares localizada no Centro de Afonso Cláudio , na região Serrana do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada deste sábado, por volta de 01h50.

O empresário Anésio Monteiro de Oliveira Junior conta que recebeu uma ligação de um conhecido, ainda de madrugada, comunicando o arrombamento. "Eu fui para a loja assim que eu soube. Mas cheguei e já tinham levado tudo. Foi muito rápido. Cheguei nove minutos depois da invasão", conta.

Câmeras de monitoramento flagram a ação criminosa. Veja vídeo:





Dois notebooks, um tablet e todos os celulares da vitrine foram levados pelos assaltantes. "Eles foram muito ousados. Arrombaram a porta e levaram tudo que puderam. Nem sequer taparam os rostos. Entre danos e roubo, calculo que meu prejuízo ficou em torno de R$ 20 mil", desabafou o empresário.

Essa não é a primeira vez que Junior tem uma das lojas arrombada. Pelo menos três vezes criminosos invadiram estabelecimentos, deixando prejuízo.