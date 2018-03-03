Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assalto

Em ação de 30 segundos, bandidos roubam loja em Afonso Cláudio

Do momento em que a porta é arrombada até a hora em que a dupla sai do local, intervalo é de 30 segundos, e prejuízo chega a R$ 20 mil

Publicado em 03 de Março de 2018 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 20:30
Em menos de 35 segundos, dois bandidos arrombaram uma loja de celulares localizada no Centro de Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada deste sábado, por volta de 01h50.
O empresário Anésio Monteiro de Oliveira Junior conta que recebeu uma ligação de um conhecido, ainda de madrugada, comunicando o arrombamento. "Eu fui para a loja assim que eu soube. Mas cheguei e já tinham levado tudo. Foi muito rápido. Cheguei nove minutos depois da invasão", conta.
> Leia mais matérias de Polícia
Câmeras de monitoramento flagram a ação criminosa. Veja vídeo:
 
Dois notebooks, um tablet e todos os celulares da vitrine foram levados pelos assaltantes. "Eles foram muito ousados. Arrombaram a porta e levaram tudo que puderam. Nem sequer taparam os rostos. Entre danos e roubo, calculo que meu prejuízo ficou em torno de R$ 20 mil", desabafou o empresário.
Essa não é a primeira vez que Junior tem uma das lojas arrombada. Pelo menos três vezes criminosos invadiram estabelecimentos, deixando prejuízo.
A vítima informou ainda que a Polícia Civil está com as imagens da câmera de monitoramento e investiga o caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados