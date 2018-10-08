Em ação contra roubo de carros, ferro-velho é interditado na Serra

De acordo com o responsável da, delegado Ícaro Ruginski, todo o material apreendido será futuramente leiloado como sucata. Todas as peças foram apreendidas e, até que ocorra o leilão, ficarão no pátio do Detran-ES. Essa é a primeira de muitas ações, isso faz parte de algo maior. Nós estamos fiscalizando esses locais, analisando se as peças que são encontradas lá têm alguma origem ilegal, declarou.