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Carapina

Em ação contra roubo de carros, ferro-velho é interditado na Serra

Os materiais apreendidos serão leiloados; os proprietários foram detidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 20:08

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 20:08

Polícia interdita ferro-velho irregular na Serra Crédito: Reprodução
Uma ação realizada pela polícia na manhã desta segunda-feira (8) interditou um ferro-velho que funcionava irregularmente na BR 101, em Carapina, na Serra. A operação fez parte de um projeto de fiscalização que busca combater o furto e roubo de veículos. 
De acordo com o responsável da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Ícaro Ruginski, todo o material apreendido será futuramente leiloado como sucata. Todas as peças foram apreendidas e, até que ocorra o leilão, ficarão no pátio do Detran-ES. Essa é a primeira de muitas ações, isso faz parte de algo maior. Nós estamos fiscalizando esses locais, analisando se as peças que são encontradas lá têm alguma origem ilegal, declarou.
Os três proprietários do estabelecimento foram
detidos
e encaminhados à delegacia, onde assinaram o Termo Circunstanciado (TC). Eles vão responder pelos crimes em liberdade. 
"Os proprietários serão indiciados por exercício de atividade econômica sem autorização administrativa e crime ambiental por atuarem em atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental, finalizou Ruginski.
VÍDEO
TABLETES DE MACONHA APREENDIDA 
Também na manhã desta segunda-feira, em Carapina, a Polícia Militar apreendeu 89 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 67 quilos, durante uma patrulhamento pelo bairro.
Os militares realizavam uma ronda pela região, quando receberam a denúncia de que um suspeito havia levado as drogas para um apartamento. A polícia foi ao local, onde foi informado pela proprietária do imóvel que teria alugado a kitnet para o acusado. Os militares realizaram buscas no apartamento e encontraram as drogas.
O suspeito não foi localizado. A droga foi entregue à Delegacia Regional da Serra.
PM apreende 89 tabletes de maconha em Carapina Crédito: Divulgação | Polícia Militar

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