Em ação contra roubo de carros, ferro-velho é interditado na Serra

De acordo com o responsável da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Ícaro Ruginski, todo o material apreendido será futuramente leiloado como sucata. Todas as peças foram apreendidas e, até que ocorra o leilão, ficarão no pátio do Detran-ES. Essa é a primeira de muitas ações, isso faz parte de algo maior. Nós estamos fiscalizando esses locais, analisando se as peças que são encontradas lá têm alguma origem ilegal, declarou.
Os três proprietários do estabelecimento foram
e encaminhados à delegacia, onde assinaram o Termo Circunstanciado (TC). Eles vão responder pelos crimes em liberdade.
"Os proprietários serão indiciados por exercício de atividade econômica sem autorização administrativa e crime ambiental por atuarem em atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental, finalizou Ruginski.
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TABLETES DE MACONHA APREENDIDA
Também na manhã desta segunda-feira, em Carapina, a Polícia Militar apreendeu 89 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 67 quilos, durante uma patrulhamento pelo bairro.
Os militares realizavam uma ronda pela região, quando receberam a denúncia de que um suspeito havia levado as drogas para um apartamento. A polícia foi ao local, onde foi informado pela proprietária do imóvel que teria alugado a kitnet para o acusado. Os militares realizaram buscas no apartamento e encontraram as drogas.
O suspeito não foi localizado. A droga foi entregue à Delegacia Regional da Serra.