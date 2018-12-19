Em 7 horas, Ponta da Fruta tem dois assassinatos

Homicídio na praia de Ponta da Fruta, em Vila Velha. Crédito: Internauta | Gazeta Online

Em apenas sete horas, a região de Ponta da Fruta , em Vila Velha , registrou dois assassinatos durante a tarde e noite desta terça-feira (18). Apesar do curto intervalo de tempo entre eles, a polícia afirma que os crimes não estão relacionados e foram motivados por razões diferentes.

O primeiro caso aconteceu no final da tarde, por volta das 16 horas, quando Gabriel Costa Silva, de 21 anos, foi morto a tiros na praia de Ponta da Fruta. O rapaz não tem passagens pela polícia e teria sido confundido por traficantes.

Enquanto a Polícia Militar e Polícia Civil atendiam a ocorrência, moradores contaram que os dois rapazes que mataram Gabriel estavam escondidos em uma casa do bairro. A polícia foi até lá, chegou a avistar os bandidos, mas os criminosos conseguiram entrar em um táxi e fugir. Houve perseguição e a polícia chegou a montar um cerco logo após o posto da Polícia Federal de Barra do Jucu.

De acordo com a polícia, os bandidos chegaram a mandar o taxista furar o bloqueio, mas a ordem não foi atendida pelo motorista. Nesse momento, os criminosos jogaram a arma utilizada no crime no meio do matagal e acabaram presos logo depois. Gabriel Soares Pereira, 21 anos, e Welder dos Santos Cardoso, 20 anos, foram autuados por homicídio. A arma utilizada no crime não foi encontrada.

TIROTEIO

Cerca de uma hora depois, às 17h20 houve um tiroteio no bairro Balneário Ponta da Fruta, localizado na mesma região. Um policial que passava pelo bairro (ainda não se sabe se a trabalho ou de folga) viu Wemberson Francisco Dias, 37 anos, andando armado no meio da rua. O policial se identificou, deu voz de prisão, mas o rapaz sacou a arma e houve troca de tiros. Wemberson acabou preso e junto com ele a polícia encontrou duas pistolas. Levado para Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), o rapaz alegou que estava no bairro atrás de um rival. Como houve troca de tiros com o PM, ele acabou autuado também por homicídio.

MORTO A FACADAS

Já no final da noite, por volta das 23 horas, o bairro Balneário Ponta Fruta também registrou uma morte. O auxiliar de serviços gerais Nilton do Carmo Viana, 43 anos, foi morto a facadas na rua Manoel Pedro Rodrigues. Ele foi atingido no peito, nas costas e na cabeça. O homem não tem passagem pela polícia, mas as circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas.

Com informações de Mayra Bandeira