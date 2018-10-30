Em 10 meses, cinco policiais são assassinados no Espírito Santo

Com o assassinato do investigador da Polícia Civil, Alessandro Gomes Ferrari, ocorrido na noite deste domingo (28), subiu para cinco o número de policiais mortos no Espírito Santo em 2018, uma média de dois homicídios por mês. Relembre os casos:
1. MORTO AO SAIR DE AULA DE JIU-JITSU EM VILA VELHA
O policial militar Afonso Miller Costa de Mello foi vítima de um atentado no 20 de março deste ano. Ele saía de um treino de jiu-jitsu, na bairro São Torquato, em Vila Velha, quando foi abordado por dois bandidos. Um deles atirou na cabeça do PM. O soldado conseguiu se arrastar até o meio da rua, quando foi socorrido por uma delegada que passava pelo local. Afonso foi levado ao Hospital São Lucas, onde ficou internado em estado grave até o dia 27 de março, quando não resistiu e morreu.
2. ATACADO POR BANDIDOS AO LEVAR AMIGO PARA CASA EM CARIACICA
O soldado Lucas Sabino Santos Neves foi morto ao levar um amigo em casa, no bairro Itacibá, em Cariacica, no dia 25 de abril. Ele passava de carro, um Chevrolet Corsa Classic, próximo a um bar, quando foi atacado por bandidos. Lucas foi baleado no peito, chegou a ser socorrido por uma viatura da polícia, mas não resistiu e morreu.
3. ASSASSINADO AO BUSCAR PERTENCES NO CARRO EM VILA VELHA
No dia 13 de agosto, o policial militar Walter Borges estava em um evento, quando foi buscar um pertence no carro e foi surpreendido por criminosos. Ele foi baleado na costela, mas o tiro acertou o coração. No dia do crime, Borges estava de folga e acompanhava a esposa, que estava grávida, em uma festa infantil no bairro Jardim Asteca, em Vila Velha. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas não resistiu.
4. ASSASSINADO DENTRO DE CASA EM ITAPEMIRIM
O policial civil Elias Borrette Mariano foi morto no dia 31 de agosto, em Cachoeiro de Itapemirim. A casa dele foi invadida por um bandido durante a madrugada. Após atirar no investigador, o criminoso fugiu levando uma viatura descaracterizada que era usada pelo policial. O Corpo de Bombeiros esteve no local do crime para socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. A morte do policial foi planejada pela própria esposa, Cristiane Caldeira Burock, com a ajuda do amante, Giovani Gama de Oliveira.
5. INVESTIGADOR MORTO AO SAIR DA IGREJA EM CARIACICA
O último caso envolvendo mortes de policiais no Espírito Santo foi o do investigador da Polícia Civil, Alessandro Gomes Ferrari, de 46. Ele foi assassinado na noite de domingo (28), em Morada de Santa Fé, em Cariacica, quando voltava de carro de uma igreja. Ele estava indo buscar a amiga de uma das filhas para uma festa da menina que fez aniversário no mesmo dia do crime.