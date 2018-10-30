Em 10 meses, cinco policiais são assassinados no Espírito Santo

O último caso envolvendo mortes de policiais no Espírito Santo foi o do investigador da Polícia Civil,. Ele foi assassinado na noite de domingo (28), em Morada de Santa Fé, em Cariacica, quando voltava de carro de uma igreja. Ele estava indo buscar a amiga de uma das filhas para uma festa da menina que fez aniversário no mesmo dia do crime.