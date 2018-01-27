Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futuro interrompido

'Ela fazia planos e queria viajar para a Bahia', diz amigo de professora

Danielly, que era professora em um colégio particular de Vitória, foi encontrada morta dentro da cobertura onde morava
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2018 às 01:34

Publicado em 27 de Janeiro de 2018 às 01:34

Patrick foi preso dias após a morte da mulher Crédito: Reprodução/Instagram
Extremamente alegre. É assim que um amigo próximo classifica a professora de Geografia Danielly Wandermurem Benício. Segundo ele, a professora tinha planos para os próximos meses, durante as férias escolares, e se mostrava empolgada para encontrar outros colegas na praia durante o verão e também para o Carnaval.
Inicialmente, a hipótese para a morte de Danielly era de suicídio. Esse fato surpreendeu as pessoas próximas da professora.
Nós não notamos que ela estivesse deprimida. Pelo contrário, ela fazia planos com todo mundo. Em janeiro, queria se encontrar com os amigos na Bahia. Ela tinha viagem pronta para acontecer. Também fazia planos para o Carnaval. Quando a gente soube da morte dela nos causou surpresa.
De acordo com o amigo, a professora estava satisfeita com o retorno do relacionamento com o engenheiro eletricista Patrick Noé dos Santos Filgueiras, no fim do ano passado, após o casal ter se separado por um período.
O amigo afirma ainda que não notou nenhuma mudança de comportamento em Danielly no dia a dia e que a conduta dela se manteve normal nos últimos meses.
No entanto, reparou que, após a retomada do casamento, ela mudou os perfis nas redes sociais e passou a colocar o nome do marido.
Ainda segundo o amigo de Danielly, a professora estava feliz por ter se casado oficialmente com o Patrick, já que antes a união não era oficializada.
Era alegre e participativa , descrevem professores
Para os professores que trabalhavam diariamente com Danielly, apesar de a professora ser muito reservada em relação à vida pessoal, a possibilidade de suicídio sempre foi vista com muita estranheza. Isso porque os colegas de trabalho descreviam a professora como alguém alegre, extrovertida e sempre animada. Nas nossas reuniões, pessoais e profissionais, Danielly sempre foi uma pessoa muito participativa, alegre. Foi uma tragédia que chocou todo mundo, contou um colega de trabalho, que não quis se identificar. Ainda segundo o colega, Danielly era uma professora muito querida, tendo uma boa relação com todos os alunos e funcionários da escola.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados