'Ela fazia planos e queria viajar para a Bahia', diz amigo de professora

Patrick foi preso dias após a morte da mulher Crédito: Reprodução/Instagram

Extremamente alegre. É assim que um amigo próximo classifica a professora de Geografia Danielly Wandermurem Benício. Segundo ele, a professora tinha planos para os próximos meses, durante as férias escolares, e se mostrava empolgada para encontrar outros colegas na praia durante o verão e também para o Carnaval.

Inicialmente, a hipótese para a morte de Danielly era de suicídio. Esse fato surpreendeu as pessoas próximas da professora.

Nós não notamos que ela estivesse deprimida. Pelo contrário, ela fazia planos com todo mundo. Em janeiro, queria se encontrar com os amigos na Bahia. Ela tinha viagem pronta para acontecer. Também fazia planos para o Carnaval. Quando a gente soube da morte dela nos causou surpresa.

De acordo com o amigo, a professora estava satisfeita com o retorno do relacionamento com o engenheiro eletricista Patrick Noé dos Santos Filgueiras, no fim do ano passado, após o casal ter se separado por um período.

O amigo afirma ainda que não notou nenhuma mudança de comportamento em Danielly no dia a dia e que a conduta dela se manteve normal nos últimos meses.

No entanto, reparou que, após a retomada do casamento, ela mudou os perfis nas redes sociais e passou a colocar o nome do marido.

Ainda segundo o amigo de Danielly, a professora estava feliz por ter se casado oficialmente com o Patrick, já que antes a união não era oficializada.

Era alegre e participativa , descrevem professores