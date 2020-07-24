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Em Inhanguetá

Educador e ativista é baleado ao caminhar no calçadão em Vitória

Carlos Fabian de Carvalho, que é ativista da Pastoral do Povo da Rua, caminhava pelo calçadão da Avenida Adelpho Poli Monjardim e presenciou uma troca de tiros por volta das 9 horas desta sexta-feira (24). Ele foi atingido por um disparo no ombro

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 12:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 12:58
Carlos Fabian de Carvalho, diretor de carnaval escola de samba da Novo Império
Carlos Fabian de Carvalho, acabou baleado no ombro na manhã desta sexta-feira (24), em Vitória Crédito: Carlos Alberto
O educador Carlos Fabian de Carvalho foi baleado na altura do ombro, na manhã desta sexta-feira (24), enquanto caminhava pela orla de Inhanguetá, em Vitória. Em contato com a reportagem da TV Gazeta, ele próprio relatou que se exercitava quando percebeu uma troca de tiros na Avenida Adelpho Poli Monjardim. Eram pelo menos duas pessoas trocando tiros e ele  contou que se viu em meio ao fogo cruzado.

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Fabian tentou correr e fugir, mas acabou atingido por uns dos disparos. A Polícia Militar informou que outra pessoa também foi baleada nesta ocorrência e realizou buscas na região. O outro ferido foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas. Já o educador foi socorrido consciente e levado para o Hospital Santa Rita, na região de Maruípe, também na Capital.

PÂNICO

Um motorista que também passava pelo local, por volta das 9 horas, contou que foram momentos de apreensão. "Foram mais ou menos uns sete disparos. Pessoas correram, outras se jogaram no chão, um verdadeiro pânico", relatou o homem, que pediu para não ser identificado.
Além de educador, Carlos Fabian é também ativista da Pastoral do Povo da Rua e tem atuação constante na questão dos moradores de rua da capital do Estado. Em entrevista recente à TV Gazeta, inclusive, ele comentou sobre o assassinato de uma pessoa nessas condições ocorrido na Avenida Leitão da Silva.
Troca de tiros
A Polícia Militar realizou buscas na região de Inhanguetá após o tiroteio Crédito: Reprodução/TV Gazeta
No contato feito com a reportagem, Carlos Fabian disse ainda que a bala atravessou seu ombro e que ele passaria por exames de imagem.
Polícia Civil foi demandada pela TV Gazeta sobre a ocorrência, mas ainda não se posicionou.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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