Educador e ativista é baleado ao caminhar no calçadão em Vitória

O educador Carlos Fabian de Carvalho foi baleado na altura do ombro, na manhã desta sexta-feira (24), enquanto caminhava pela orla de Inhanguetá, em Vitória. Em contato com a reportagem da TV Gazeta, ele próprio relatou que se exercitava quando percebeu uma troca de tiros na Avenida Adelpho Poli Monjardim. Eram pelo menos duas pessoas trocando tiros e ele contou que se viu em meio ao fogo cruzado.
Fabian tentou correr e fugir, mas acabou atingido por uns dos disparos. A Polícia Militar informou que outra pessoa também foi baleada nesta ocorrência e realizou buscas na região. O outro ferido foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas. Já o educador foi socorrido consciente e levado para o Hospital Santa Rita, na região de Maruípe, também na Capital.
PÂNICO
Um motorista que também passava pelo local, por volta das 9 horas, contou que foram momentos de apreensão. "Foram mais ou menos uns sete disparos. Pessoas correram, outras se jogaram no chão, um verdadeiro pânico", relatou o homem, que pediu para não ser identificado.
Além de educador, Carlos Fabian é também ativista da Pastoral do Povo da Rua e tem atuação constante na questão dos moradores de rua da capital do Estado. Em entrevista recente à TV Gazeta, inclusive, ele comentou sobre o assassinato de uma pessoa nessas condições ocorrido na Avenida Leitão da Silva.
No contato feito com a reportagem, Carlos Fabian disse ainda que a bala atravessou seu ombro e que ele passaria por exames de imagem.
A Polícia Civil foi demandada pela TV Gazeta sobre a ocorrência, mas ainda não se posicionou.