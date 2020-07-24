Educador e ativista é baleado ao caminhar no calçadão em Vitória

Carlos Fabian de Carvalho, acabou baleado no ombro na manhã desta sexta-feira (24), em Vitória Crédito: Carlos Alberto

TV Gazeta, ele próprio relatou que se exercitava quando percebeu uma troca de tiros na Avenida Adelpho Poli Monjardim. Eram pelo menos duas pessoas trocando tiros e ele contou que se viu em meio ao fogo cruzado. O educador Carlos Fabian de Carvalho foi baleado na altura do ombro, na manhã desta sexta-feira (24), enquanto caminhava pela orla de Inhanguetá, em Vitória . Em contato com a reportagem da, ele próprio relatou que se exercitava quando percebeu uma troca de tiros na. Eram pelo menos duas pessoas trocando tiros e ele contou que se viu em meio ao fogo cruzado.

Fabian tentou correr e fugir, mas acabou atingido por uns dos disparos. A Polícia Militar informou que outra pessoa também foi baleada nesta ocorrência e realizou buscas na região. O outro ferido foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas. Já o educador foi socorrido consciente e levado para o Hospital Santa Rita, na região de Maruípe, também na Capital.

PÂNICO

Um motorista que também passava pelo local, por volta das 9 horas, contou que foram momentos de apreensão. "Foram mais ou menos uns sete disparos. Pessoas correram, outras se jogaram no chão, um verdadeiro pânico", relatou o homem, que pediu para não ser identificado.

Além de educador, Carlos Fabian é também ativista da Pastoral do Povo da Rua e tem atuação constante na questão dos moradores de rua da capital do Estado. Em entrevista recente à TV Gazeta, inclusive, ele comentou sobre o assassinato de uma pessoa nessas condições ocorrido na Avenida Leitão da Silva.

A Polícia Militar realizou buscas na região de Inhanguetá após o tiroteio Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No contato feito com a reportagem, Carlos Fabian disse ainda que a bala atravessou seu ombro e que ele passaria por exames de imagem.

TV Gazeta sobre a ocorrência, mas ainda não se posicionou. Polícia Civil foi demandada pelasobre a ocorrência, mas ainda não se posicionou.