Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Dupla sai de carro, atira a esmo e fere três moradores em Vila Velha

Testemunhas disseram que poderia ter ocorrido uma tragédia, já que o local costuma ficar bastante movimentando à noite

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 13:24
Marca de tiro em casa de Ataíde, Vila Velha. O local é conhecido como Cidade de Deus Crédito: Bernardo Coutinho
Três moradores do bairro Ataíde foram baleados na noite desta quarta-feira (10) por uma dupla que chegou ao local de carro, em alta velocidade, e que saiu atirando a esmo pela Rua B, em um local conhecido como "Cidade de Deus".
Segundo testemunhas, por volta das 22h um carro escuro entrou pela Rua B. O carona e o motorista desceram do veículo e começaram a atirar sem alvo fixo, principalmente em direção a algumas casas do lado esquerdo da rua.
Um casal, que tem um bar na garagem de casa, mas que estava fechado no momento dos tiros, estava bebendo no local quando os tiros começam. Assustados, a mulher, 28 anos, e o homem, 32 anos, tentaram correr, mas foram baleados dentro de casa.
A terceira vítima é um rapaz, 18 anos, que estava sentado na frente de casa. Ele correu e ficou escondido. Depois percebeu que tinha sido baleado na boca.
Depois dos tiros, a dupla voltou para carro, deu marcha a ré, e partiu em alta velocidade para a Avenida Carlos Lindenberg. Após a chegada da Polícia Militar, o rapaz baleado deixou o local onde estava escondido e pediu ajuda aos policiais militares.
Moradores do bairro disseram que poderia ter ocorrido uma tragédia, já que o local costuma ficar bastante movimentando, principalmente por causa de um bingo que costuma ter na rua.
As vítimas estão internadas no Hospital Bezerra de Farias, no mesmo município. O crime vai ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vila Velha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados