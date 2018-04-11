Dupla sai de carro, atira a esmo e fere três moradores em Vila Velha

Marca de tiro em casa de Ataíde, Vila Velha. O local é conhecido como Cidade de Deus Crédito: Bernardo Coutinho

Três moradores do bairro Ataíde foram baleados na noite desta quarta-feira (10) por uma dupla que chegou ao local de carro, em alta velocidade, e que saiu atirando a esmo pela Rua B, em um local conhecido como "Cidade de Deus".

Segundo testemunhas, por volta das 22h um carro escuro entrou pela Rua B. O carona e o motorista desceram do veículo e começaram a atirar sem alvo fixo, principalmente em direção a algumas casas do lado esquerdo da rua.

Um casal, que tem um bar na garagem de casa, mas que estava fechado no momento dos tiros, estava bebendo no local quando os tiros começam. Assustados, a mulher, 28 anos, e o homem, 32 anos, tentaram correr, mas foram baleados dentro de casa.

A terceira vítima é um rapaz, 18 anos, que estava sentado na frente de casa. Ele correu e ficou escondido. Depois percebeu que tinha sido baleado na boca.

Depois dos tiros, a dupla voltou para carro, deu marcha a ré, e partiu em alta velocidade para a Avenida Carlos Lindenberg. Após a chegada da Polícia Militar, o rapaz baleado deixou o local onde estava escondido e pediu ajuda aos policiais militares.

Moradores do bairro disseram que poderia ter ocorrido uma tragédia, já que o local costuma ficar bastante movimentando, principalmente por causa de um bingo que costuma ter na rua.