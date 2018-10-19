Dupla invade autoescola e leva até garrafa de café e guarda-chuva

Autoescola foi furtada na madrugada desta quinta Crédito: Reprodução

Mais um estabelecimento foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (18). Uma autoescola localizada no bairro Campo Grande, em Cariacica, foi invadida por dois assaltantes, por volta de 1h30. A câmera de videomonitoramento flagrou a ação dos assaltantes.

A autoescola fica na Avenida Getúlio Vargas, paralela à Avenida Expedito Garcia. Em entrevista ao Gazeta Online, a proprietária do local - que prefere não ser identificada - disse que por volta das 6h45, uma funcionária chegou para trabalhar, quando se deparou com o local revirado. A dupla levou uma TV, uma cafeteira, uma máquina de cartão de crédito, R$30 em moedas, e até mesmo uma garrafa de café e um guarda-chuva.

"A funcionária chegou e nem percebeu nada. Quando ela entrou, viu que estava tudo revirado e bagunçado. Ela viu que tinham levado a TV e um celular da empresa. Na mesma hora ela ligou pra gente."

OUTRO ASSALTO

A mulher afirmou que em setembro sofreu outro assalto na autoescola. "Eles chegaram armados e assaltaram a minha funcionária. Levaram o celular dela, uma aliança e os pertences de uma aluna que chegou na hora também".

Nas imagens é possível ver dois homens chegando ao estabelecimento. Um deles está com um objeto nas mãos e o utiliza para tentar desviar o foco da câmera. Um dos criminosos ajuda o comparsa a pular um muro que dá acesso à loja.

A empresária acredita que ele tenha conseguido entrar na autoescola pela báscula do banheiro. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. A mulher registrou um boletim de ocorrência.

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O OUTRO LADO

Em conversa com a reportagem do Gazeta Online, o subcomandante da 2ª Companhia do 7ª Batalhão, tenente Tiago Vidal Santana, disse que o atendimento da Polícia Militar foi feito logo após o crime, mas ninguém foi encontrado ainda.

Segundo ele, a Polícia Militar conta, no local, com rondas 24 horas, incluindo ainda uma viatura extra que cobre as trocas de turnos e uma outra guarnição que faz apenas o atendimento à região comercial, entre 22h e 7h, por meio de uma escala complementar.

Não é uma ocorrência corriqueira na área de Campo Grande. Eles aproveitam a oportunidade depois da viatura passar. A gente pede que se alguém visualizar algo, que passe pra gente. Valorizamos a informação. Tiago Vidal Santana, subcomandante