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Campo Grande

Dupla invade autoescola e leva até garrafa de café e guarda-chuva

O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (18), no bairro Campo Grande, em Cariacica. Câmeras flagraram a invasão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 05:11

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 05:11

Autoescola foi furtada na madrugada desta quinta Crédito: Reprodução
Mais um estabelecimento foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (18). Uma autoescola localizada no bairro Campo Grande, em Cariacica, foi invadida por dois assaltantes, por volta de 1h30. A câmera de videomonitoramento flagrou a ação dos assaltantes. 
A autoescola fica na Avenida Getúlio Vargas, paralela à Avenida Expedito Garcia. Em entrevista ao Gazeta Online, a proprietária do local - que prefere não ser identificada - disse que por volta das 6h45, uma funcionária chegou para trabalhar, quando se deparou com o local revirado. A dupla levou uma TV, uma cafeteira, uma máquina de cartão de crédito, R$30 em moedas, e até mesmo uma garrafa de café e um guarda-chuva.
"A funcionária chegou e nem percebeu nada. Quando ela entrou, viu que estava tudo revirado e bagunçado. Ela viu que tinham levado a TV e um celular da empresa. Na mesma hora ela ligou pra gente."
OUTRO ASSALTO
A mulher afirmou que em setembro sofreu outro assalto na autoescola. "Eles chegaram armados e assaltaram a minha funcionária. Levaram o celular dela, uma aliança e os pertences de uma aluna que chegou na hora também".
Nas imagens é possível ver dois homens chegando ao estabelecimento. Um deles está com um objeto nas mãos e o utiliza para tentar desviar o foco da câmera. Um dos criminosos ajuda o comparsa a pular um muro que dá acesso à loja. 
A empresária acredita que ele tenha conseguido entrar na autoescola pela báscula do banheiro. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. A mulher registrou um boletim de ocorrência.
VEJA O VÍDEO
O OUTRO LADO
Em conversa com a reportagem do Gazeta Online, o subcomandante da 2ª Companhia do 7ª Batalhão, tenente Tiago Vidal Santana, disse que o atendimento da Polícia Militar foi feito logo após o crime, mas ninguém foi encontrado ainda.
Segundo ele, a Polícia Militar conta, no local, com rondas 24 horas, incluindo ainda uma viatura extra que cobre as trocas de turnos e uma outra guarnição que faz apenas o atendimento à região comercial, entre 22h e 7h, por meio de uma escala complementar.
Não é uma ocorrência corriqueira na área de Campo Grande. Eles aproveitam a oportunidade depois da viatura passar. A gente pede que se alguém visualizar algo, que passe pra gente. Valorizamos a informação.
Tiago Vidal Santana, subcomandante
Além do policiamento reforçado na região comercial de Campo Grande, há uma viatura que faz o mesmo trabalho nos mesmos horários em Itacibá e em Jardim América, de acordo com o tenente.

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