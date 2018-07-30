Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De Santa Catarina

Dupla especializada em roubo a bancos é presa no Espírito Santo

Segundo a polícia, a dupla faz parte de uma quadrilha que atua em todo o país

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 18:17
João Vitor de Cordoba e Tiago Bispo foram presos no último sábado (28) próximo ao hotel em que eles estavam hospedados, na Praia de Camburi Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Dois homens foram presos no último sábado (28) acusados de envolvimento no furto a uma agência bancária em GoiabeirasVitória, que aconteceu no dia 1º de junho deste ano (veja vídeo abaixo). Tiago Bispo, de 31 anos, e João Vitor de Cordoba, de 28, pertenciam a uma organização criminosa de Joinville, Santa Catarina, e cometiam crimes dessa natureza em todo o país.
VÍDEO
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubo a Bancos (DRB/DRCCP/Deic), conseguiu realizar a prisão da dupla na Praia de Camburi, próximo ao hotel que eles estavam hospedados. Os dois pretendiam arrombar o cofre de dois bancos - um em Jardim Limoeiro, na Serra, e o outro em Jardim América, em Cariacica. A polícia já acompanhava a ação dos bandidos, que passaram duas horas vigiando a agência de Jardim América.
O chefe do Departamento de Investigações Criminais (DEIC), delegado Romualdo Gianordolli, informou que os criminosos observam muito antes de cometer qualquer crime. "Eles ficam muitos dias olhando a movimentação, o melhor horário, a segurança e, depois disso tudo, eles vêem onde passam os cabos de alarme de comunicação, cortam esses cabos e conseguem entrar, normalmente, pelos fundos", explicou.
João Vitor é investigado em seis Estados do Brasil e teria pelo menos 10 ocorrências semelhantes de arrombamento de cofres de bancos pelo país. A dupla é especializada neste tipo de crime e os dois vão responder por associação criminosa e tentativa de furto. A polícia acredita que, pelo menos, mais três pessoas atuam com os bandidos. Tiago e João Vitor tinham o objetivo de levar pelo menos R$ 400 mil de cada agência bancária.
Em depoimento, a dupla disse que não há um momento definido para que o roubo aconteça e que "quando dá no coração", eles cometem o furto. "Eles disseram que não é um crime e que não utilizam da violência contra ninguém. Falaram que banco tem seguro e que ninguém sai prejudicado", completou o delegado. Com os criminosos, a polícia encontrou muitas ferramentas como brocas, chaves de fenda e outros utensílios caros que auxiliam no arrombamento das agências.
Equipamentos utilizados pelos criminosos para arrombar os cofres - chaves de fenda, brocas e entre outros Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados