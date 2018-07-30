Dupla especializada em roubo a bancos é presa no Espírito Santo

João Vitor de Cordoba e Tiago Bispo foram presos no último sábado (28) próximo ao hotel em que eles estavam hospedados, na Praia de Camburi Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Goiabeiras, Vitória, que aconteceu no dia 1º de junho deste ano (veja vídeo abaixo). Tiago Bispo, de 31 anos, e João Vitor de Cordoba, de 28, pertenciam a uma organização criminosa de Joinville, Santa Catarina, e cometiam crimes dessa natureza em todo o país. Dois homens foram presos no último sábado (28) acusados de envolvimento no furto a uma agência bancária em, que aconteceu no dia 1º de junho deste ano (veja vídeo abaixo). Tiago Bispo, de 31 anos, e João Vitor de Cordoba, de 28, pertenciam a uma organização criminosa de Joinville,, e cometiam crimes dessa natureza em todo o país.

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Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubo a Bancos (DRB/DRCCP/Deic), conseguiu realizar a prisão da dupla na Praia de Camburi, próximo ao hotel que eles estavam hospedados. Os dois pretendiam arrombar o cofre de dois bancos - um em Jardim Limoeiro, na Serra, e o outro em Jardim América, em Cariacica. A polícia já acompanhava a ação dos bandidos, que passaram duas horas vigiando a agência de Jardim América. , por meio da Delegacia de Roubo a Bancos (DRB/DRCCP/Deic), conseguiu realizar a prisão da dupla na Praia de Camburi, próximo ao hotel que eles estavam hospedados. Os dois pretendiam arrombar o cofre de dois bancos - um em Jardim Limoeiro, na, e o outro em Jardim América, em. A polícia já acompanhava a ação dos bandidos, que passaram duas horas vigiando a agência de Jardim América.

O chefe do Departamento de Investigações Criminais (DEIC), delegado Romualdo Gianordolli, informou que os criminosos observam muito antes de cometer qualquer crime. "Eles ficam muitos dias olhando a movimentação, o melhor horário, a segurança e, depois disso tudo, eles vêem onde passam os cabos de alarme de comunicação, cortam esses cabos e conseguem entrar, normalmente, pelos fundos", explicou.

João Vitor é investigado em seis Estados do Brasil e teria pelo menos 10 ocorrências semelhantes de arrombamento de cofres de bancos pelo país. A dupla é especializada neste tipo de crime e os dois vão responder por associação criminosa e tentativa de furto. A polícia acredita que, pelo menos, mais três pessoas atuam com os bandidos. Tiago e João Vitor tinham o objetivo de levar pelo menos R$ 400 mil de cada agência bancária.

Em depoimento, a dupla disse que não há um momento definido para que o roubo aconteça e que "quando dá no coração", eles cometem o furto. "Eles disseram que não é um crime e que não utilizam da violência contra ninguém. Falaram que banco tem seguro e que ninguém sai prejudicado", completou o delegado. Com os criminosos, a polícia encontrou muitas ferramentas como brocas, chaves de fenda e outros utensílios caros que auxiliam no arrombamento das agências.