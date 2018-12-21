Dupla é presa após roubar veículo no Litoral Sul do Estado

Dois homens de 23 e 24 anos foram presos com um carro furtado na tarde desta quinta-feira (20) em Presidente Kennedy , no Litoral Sul do Estado. Durante a tentativa de fuga, o condutor jogou o veículo contra a viatura. O motorista foi atingido por um tiro na perna.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos foram localizados após denúncias de que o veículo que havia sido furtado no dia anterior em Marataízes, no Litoral Sul estaria circulando no interior de Presidente Kennedy. O veículo foi encontrado na localidade de Santo Eduardo e houve perseguição até a comunidade de Jaqueira.

No local foi montado um cerco tático e, segundo a PM, os bandidos não respeitaram a ordem de parada e jogaram o veículo contra a viatura. Os dois carros ficaram danificados. Um dos policiais atirou para se defender e atingiu a perna esquerda de um dos bandidos, momento em que eles pararam o veículo.

O suspeito ferido, identificado como Alexandre Martins Batista, confessou que furtou o veículo. Ele foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado. Já o outro suspeito, Luan da Silva Couto, foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante. Posteriormente ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

FURTO

O furto do veículo Grand Siena ocorreu no final da tarde da última quarta-feira (20) na Barra de Itapemirim. O proprietário do veículo estava com um amigo limpando um terreno e estacionou do lado de fora. Ele colocou as chaves e o aparelho celular nas proximidades do local onde estava enquanto trabalhava.