Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perseguição e batida

Dupla é presa após roubar veículo no Litoral Sul do Estado

Houve perseguição, acidente e um bandido foi baleado

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 15:36
Dois homens de 23 e 24 anos foram presos com um carro furtado na tarde desta quinta-feira (20) em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado. Durante a tentativa de fuga, o condutor jogou o veículo contra a viatura. O motorista foi atingido por um tiro na perna. 
De acordo com a Polícia Militar, os bandidos foram localizados após denúncias de que o veículo que havia sido furtado no dia anterior em Marataízes, no Litoral Sul estaria circulando no interior de Presidente Kennedy. O veículo foi encontrado na localidade de Santo Eduardo e houve perseguição até a comunidade de Jaqueira.
No local foi montado um cerco tático e, segundo a PM, os bandidos não respeitaram a ordem de parada e jogaram o veículo contra a viatura. Os dois carros ficaram danificados. Um dos policiais atirou para se defender e atingiu a perna esquerda de um dos bandidos, momento em que eles pararam o veículo.
O suspeito ferido, identificado como Alexandre Martins Batista, confessou que furtou o veículo. Ele foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado. Já o outro suspeito, Luan da Silva Couto, foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante. Posteriormente ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.
FURTO 
O furto do veículo Grand Siena ocorreu no final da tarde da última quarta-feira (20) na Barra de Itapemirim. O proprietário do veículo estava com um amigo limpando um terreno e estacionou do lado de fora. Ele colocou as chaves e o aparelho celular nas proximidades do local onde estava enquanto trabalhava.
O suspeito entrou no local, furtou as chaves e o aparelho celular, trancou as vítimas e fugiu com o veículo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samba Júnior reuniu o público na nova Orla de São Pedro
Grupo de pagode capixaba lota orla de São Pedro em gravação de audiovisual
Imagem de destaque
Intestino preso e varizes: qual a relação e como aliviar os sintomas
Imagem Edicase Brasil
Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados