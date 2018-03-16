Dupla é presa após perseguição e acidente com caminhonete em Guarapari

Assaltante capotou com caminhonete durante perseguição Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Após dois roubos de caminhonetes em apenas dois dias, em Guarapari, os criminosos responsáveis pelas ações foram detidos pela polícia. Houve perseguição e um dos bandidos capotou com o carro roubado. Já o outro criminoso foi pego em um cerco armado pela polícia. Eles foram encaminhados ao presídio na manhã desta sexta-feira (16).





Uma das vítimas foi um turista mineiro, de 25 anos. Ele, que mora em Contagem, Minas Gerais, mas está passando uns dias em Guarapari, contou em depoimento que na tarde de quinta-feira estava estacionando a caminhonete S10 preta na porta da casa onde está hospedado. Enquanto isso, a mulher dele e a filha, de 4 anos, aguardavam do lado de fora.

Ele disse que ouviu a esposa gritando e, quando olhou, viu um homem apontando uma arma para a mulher e a filha. O bandido exigiu que o turista entregasse a chave do carro e, com medo, ele obedeceu. O criminoso ainda engatilhou a arma para amedrontá-los ainda mais. Depois, entrou na caminhonete e fugiu, sendo seguido por um Gol prata.

Policiais Militares que estavam em patrulhamento de rotina na Rodovia do Sol, próximo ao trevo de Setiba, em Guarapari, foram surpreendidos pela caminhonete em alta velocidade. Os PMs iniciaram uma perseguição e, mesmo dando ordem de parada, o motorista acelerou ainda mais.

Percebendo que o carro seguia no sentido Vila Velha, os policiais tentaram fechar o veículo. Mas a tentativa por pouco não terminou em acidente, já que o motorista jogou o carro contra a viatura, quase a tirando a da pista.

Ao chegarem em Village do Sol, ainda em Guarapari, o motorista da caminhonete pegou um retorno e entrou na Rodovia do Sol pela contramão. Depois, ele entrou em uma rua de terra, perdeu o controle e capotou com a caminhonete várias vezes. Os policias se aproximaram e o motorista se entregou dizendo Pedi, perdi! O carro é roubado.

Dentro do carro a polícia encontrou o revólver calibre 32 usado no roubo com Karlos Eduardo Torres Soares, de 22 anos, que confessou ter roubado o veículo em Setiba. Ele confessou que contou com a ajuda do pedreiro Gesvam Gomes da Silva, de 29 anos, que estava em um Gol prata. Karlos contou que o combinado era, após o roubo, encontrar o amigo pela noite no bairro Centro Hípico, também em Guarapari, onde ele chegaria em um caminhão branco.

CERCO

Pela noite de quinta-feira, no horário combinado entre os assaltantes, os policiais montaram um cerco no bairro Centro Hípico, local onde o encontro foi marcado. Como esperado, Gesvam chegou com o caminhão e o amigo Antônio Azevedo Guizan, de 68 anos.

Os dois foram abordados e Gesvam confessou participação no crime, dando cobertura a Karlos de dentro do Gol prata. Ele informou que o Gol estava em Rivieira da Barra, em Vila Velha.

Os policiais foram ao local e encontraram o veículo, que estava aberto. Dentro, havia uma pistola 7.65 e duas chaves de carro. Nesse momento, Gesvam confessou que uma das chaves era de um Fiat Toro, roubado por ele e Karlos na última quarta-feira, no Recanto da Sereia, em Guarapari. Ele disse ainda que o veículo estaria escondido em uma mata na região de Xuri, em Vila Velha.

Os policiais foram ao local e localizaram o Fiat Toro. O veículo, o caminhão, o Gol e a caminhonete S10 foram guinchados e encaminhados para a Delegacia de Guarapari. Os três homens também foram levados à unidade.

O turista mineiro assaltado foi acionado à delegacia e reconheceu Karlos como o autor do assalto. Depois, o dono do Fiat Toro, de 64 anos, também foi a delegacia e reconheceu Karlos.

Em depoimento, Antônio Azevedo Guizan afirmou que é apenas conhecido de Gesvan e que teria sido convidado pelo colega para buscar uma pessoa. Ele afirma que não conhecia Karlos e nem sabia dos roubos da dupla.

Já Gesvan, confessou o crime. Ele disse que conhece Karlos há três dias e foi convidado por ele para auxiliar nos roubos, levando o assaltante até os locais do crime. Ele contou também que foi o responsável por arrumar um lugar para que o Fiat Toro fosse escondido e que receberia R$ 500 por cada veículo roubado. Karlos também confessou os crimes.

Mesmo não confessando, Antônio foi autuado junto com Karlos e Gesvam por roubo. Os três foram encaminhados ao presídio.