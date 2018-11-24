Dupla é detida tentando furtar loja no Centro de Vitória

Dois suspeitos de assaltar uma loja no Centro de Vitória foram detidos após populares acionarem a Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (23). Em nota, a corporação informou ao Gazeta Online que, quando uma equipe chegou ao local, conversou com um policial de folga que já estava no estabelecimento.
Ele informou aos militares que percebeu um movimento estranho na loja e avistou os dois indivíduos tentando furtar algo na loja. Imediatamente, o policial deu voz de prisão aos dois suspeitos.
Eles foram detidos e encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória para prestar esclarecimentos.