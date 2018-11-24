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Centro de Vitória

Dupla é detida tentando furtar loja no Centro de Vitória

Um policial de folga percebeu a movimentação dos indivíduos e deu voz de prisão; eles foram detidos e encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 21:01
Lojas Americanas do Centro de Vitória durante a Black Friday (23) Crédito: Eduardo Dias
Dois suspeitos de assaltar uma loja no Centro de Vitória foram detidos após populares acionarem a Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (23). Em nota, a corporação informou ao Gazeta Online que, quando uma equipe chegou ao local, conversou com um policial de folga que já estava no estabelecimento.
> Vendedora é agredida a socos e chutes por assaltantes em Vila Velha
Ele informou aos militares que percebeu um movimento estranho na loja e avistou os dois indivíduos tentando furtar algo na loja. Imediatamente, o policial deu voz de prisão aos dois suspeitos.
Eles foram detidos e encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória para prestar esclarecimentos.

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