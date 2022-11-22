Dupla é detida após traficantes atirarem contra viatura da PM em Vitória

Jovem e adolescente são detidos após traficantes atirarem contra carro da PM em Jesus de Nazareth, em Vitória Crédito: Reprodução

Um homem de 21 anos e uma adolescente de 15 foram detidos após traficantes atirarem contra uma viatura da Polícia Militar nesta segunda-feira (21), no bairro Jesus de Nazareth em Vitória.

Segundo a PM, no final da manhã, policiais receberam uma denúncia de que uma casa no alto do morro, em local conhecido como Vila Baiana, estaria sendo usada como ponto de tráfico de drogas. Assim que os militares chegaram, uma troca de tiros começou.

"Ao perceberem a guarnição chegando, eles efetuaram vários disparos. Os militares reagiram à injusta agressão (atirara de volta) e eles fugiram pela mata", falou o tenente Gomes, da PM.

Depois do confronto, os policiais viram um terceiro indivíduo tentando fugir de uma residência, mas o jovem de 21 anos foi alcançado e detido. No mesmo local, uma adolescente de 15 anos também foi apreendida pelos militares. Dentro da casa foi encontrada e apreendida uma grande quantidade de drogas, além de arma e munição.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a droga apreendida será encaminhada para o laboratório de química legal para ser analisada e depois incinerada. Já a arma será levada para análise no setor de balística para saber se foi usada em outros crimes. Nenhum policial foi atingido durante o confronto.