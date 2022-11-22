Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jesus de Nazareth

Dupla é detida após traficantes atirarem contra viatura da PM em Vitória

Uma adolescente de 15 anos e um jovem de 21 foram detidos após a Polícia Militar chegar em uma casa usada como ponto de tráfico de drogas nesta segunda-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2022 às 11:28

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 11:28

Jovem e adolescente são detidos após traficantes atirarem contra carro da PM em Vitória
Jovem e adolescente são detidos após traficantes atirarem contra carro da PM em Jesus de Nazareth, em Vitória Crédito: Reprodução
Um homem de 21 anos e uma adolescente de 15 foram detidos após traficantes atirarem contra uma viatura da Polícia Militar nesta segunda-feira (21), no bairro Jesus de Nazareth em Vitória.
Segundo a PM, no final da manhã, policiais receberam uma denúncia de que uma casa no alto do morro, em local conhecido como Vila Baiana, estaria sendo usada como ponto de tráfico de drogas. Assim que os militares chegaram, uma troca de tiros começou.
"Ao perceberem a guarnição chegando, eles efetuaram vários disparos. Os militares reagiram à injusta agressão (atirara de volta) e eles fugiram pela mata", falou o tenente Gomes, da PM.
Depois do confronto, os policiais viram um terceiro indivíduo tentando fugir de uma residência, mas o jovem de 21 anos foi alcançado e detido. No mesmo local, uma adolescente de 15 anos também foi apreendida pelos militares. Dentro da casa foi encontrada e apreendida uma grande quantidade de drogas, além de arma e munição.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a droga apreendida será encaminhada para o laboratório de química legal para ser analisada e depois incinerada. Já a arma será levada para análise no setor de balística para saber se foi usada em outros crimes. Nenhum policial foi atingido durante o confronto.
Com informações do G1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados