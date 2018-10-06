Dupla é detida após ter sido flagrada roubando banco na Serra

Dupla usava maçarico para arrombar caixas eletrônicos Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Dois homens foram detidos após serem flagrados tentando furtar dinheiro de um banco no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, por volta das 5h40 de ontem. Segundo a polícia, Arildo Simeoni, 48, e Kaio Alexandre Dias Vogel, 29, arrombaram caixas eletrônicos e reuniram cerca de R$ 100 mil em notas de R$ 20 e R$ 50.

A equipe de segurança do banco Santander percebeu a movimentação dos bandidos pelas câmeras e acionou a Polícia Militar. Viaturas que faziam patrulhamento na região foram direto para o local e os policiais conseguiram deter a dupla antes da fuga. Os PMs encontraram os suspeitos com o dinheiro dentro de malas pretas. A ação dos bandidos durou entre três e cinco minutos.

Segundo a polícia, os criminosos são de Santa Catarina e vieram ao Estado para cometer o crime. Eles chegaram à Serra há três dias e estavam hospedados na cidade. Após o crime, o plano era sair da agência direto para o Aeroporto de Vitória, para retornarem ao Sul do país.





Kaio Alexandre é especialista em roubar dinheiro de caixas eletrônicos, de acordo com a polícia. O comandante da 2ª Companhia do 6º Batalhão, capitão Feleti, explicou que o criminoso sabe exatamente onde cortar o equipamento para ter acesso às notas. Em depoimento à polícia, Kaio afirmou que é caldeireiro, e que só não teve acesso às notas de R$ 100 por um erro de corte.





Já o comparsa, Arildo, afirmou à PM que trabalha como frentista. Ele foi encontrado com um fone de ouvido. A suspeita da polícia era de que ele passava informações para outros criminosos que aguardavam do lado de fora da agência, mas os acusados negaram que outras pessoas estivessem envolvidas no crime.