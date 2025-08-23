Vítima de 16 anos

Dupla é condenada por assassinado de adolescente cadeirante em Cariacica

Segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a soma das condenações de Elias Marçal Rosa e Jackson dos Santos Mathias chega a 60 anos de prisão

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 16:17

Leonardo Gastaldi, de 16 anos, foi assassinado a tiros em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois homens foram condenados na última terça-feira (19) pelo assassinato de um adolescente cadeirante, de 16 anos, no bairro Nova Canaã, em Cariacica, no dia 4 de março de 2021.

Segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a soma das condenações de Elias Marçal Rosa e Jackson dos Santos Mathias chega a 60 anos de prisão. Os réus, que estavam presos preventivamente, cumprirão a sentença em regime inicial fechado.

No Tribunal do Júri, realizado no Fórum Criminal de Cariacica, o MPES, por meio da Promotoria de Justiça de Cariacica, sustentou as provas da denúncia que foram essenciais para que o júri condenasse Elias Marçal Rosa a 25 anos e quatro meses de prisão e Jackson dos Santos Mathias a 34 anos e oito meses de prisão, ambos por homicídio qualificado (por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), em contexto de tráfico de drogas e corrupção de menores.

Ainda segundo o MPES, a família da vítima esteve presente no Tribunal do Júri e acompanhou com emoção a sentença ser proferida.

Relembre caso

O crime aconteceu no dia quatro de março de 2021, no bairro Nova Canaã, em Cariacica. Os réus Elias Marçal Rosa e Jackson dos Santos Mathias, acompanhados de um adolescente, invadiram a residência de Leonardo Gastaldi, que era cadeirante, e exigiram que ele entregasse seu aparelho celular.

Os denunciados passaram a questionar se Leonardo fazia parte do tráfico de drogas, já que o jovem morava com a mãe em um bairro controlado pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV), no município de Serra, e os denunciados eram associados ao tráfico dos bairros Porto Novo, Flexal I e Nova Canaã, todos em Cariacica, estando em “guerra” com os traficantes do bairro Santa Rosa, Cariacica, os quais também são aliados da associação criminosa PCV.

Leonardo também foi questionado se conhecia a namorada do réu Elias. Ao vasculharem o celular da vítima, os réus encontraram um grupo que eles acreditaram ser associado ao tráfico.

Foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra o jovem, atingindo-o com pelo menos 19 tiros, direcionados em sua maioria para a região da cabeça, de forma letal.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta